Partage d’expérience : Comment je développe mon activité de mandataire immobilier avec… MeilleursAgents

Vous êtes mandataire immobilier indépendant. Vous vous demandez comment développer votre activité. Jonathan Voogt, mandataire immobilier utilise la vitrine immobilier MeilleursAgents. Retour d’expérience.

Cela fait six mois que j’utilise la vitrine MeilleursAgents ainsi que l’option « carte de prospection » dans le but de développer mon activité de mandataire immobilier. J’ai décidé de vous faire part de mon expérience sur leurs outils, car les résultats en termes de contact et de mandats ne se sont pas laissé attendre. Leur service commercial étant très actif, vous avez certainement été démarché par MeilleursAgents et peut être que vous hésitez à contracter avec eux. Ce témoignage authentique et non subventionné par Meilleurs Agents vous aidera peut-être à prendre votre décision.

Comment fonctionne MeilleursAgents pour les pros de l’immo ?

Je ne vais pas vous apprendre que MeilleursAgents est le site numéro 1 d’estimations en ligne et que les prix qu’ils proposent sont plutôt fiables puisqu’ils s’appuient sur les bases des notaires ainsi que sur les biens vendus que renseignent les professionnels de l’immobilier.

De plus, le référencement naturel de MeilleursAgents dans Google sur des mots clefs comme « prix immobiliers + communes » sont impressionnant puisqu’ils arrivent systématiquement 1er ou 2eme dans les résultats de recherche.

Avec une audience de plus de 2 000 000 de visiteurs uniques par mois, MeilleursAgents a eu l’idée ingénieuse de se servir de cette audience afin de mettre les professionnels de l’immobilier en concurrence et de les aider à développer leur business en leur apportant du contact vendeurs.

Les outils de MeilleursAgents dont je me sers sont novateurs et apportent des résultats intéressant.

Comment être bien référencé sur MeilleursAgents ?

Une fois qu’un particulier a fait une demande d’estimation sur MeilleursAgents, il va classer les professionnels de l’immobilier par dynamisme. Les critères de classement sont les suivant :

Le nombre de bien vendu sur le secteur ou l’estimation a été demandée Le nombre de bien vendu au total Les avis des clients

Le référencement sur MeilleursAgents est un travail à faire à chaque fois que vous vendez un bien ou que vous pouvez récolter des avis de vos anciens clients. Le backoffice est très intuitif et la saisie n’est pas longue du tout. De plus, la synchronisation entre MeilleursAgents et votre logiciel immobilier se fera aisément.

J’ai en effet obtenu un grand nombre de contacts envoyé par la plateforme suite à des estimations de particuliers.

La carte de prospection de MeilleursAgents

Une option vraiment très intéressante que propose MeilleursAgents est la carte de prospection. En effet, à chaque fois qu’un particulier effectue une demande d’estimation, vous aurez accès à une carte avec le secteur où a été effectuée la demande d’estimation.

Et ce qui est fantastique, c’est qu’en fonction des informations que le particulier a renseigné, je connais le degré d’urgence du projet.

La carte de prospection de MeilleursAgents a pour moi redonné du sens à la prospection physique. En effet, nous connaissons tous les retours minables du boitage et le temps que ça prend.

Grace à cette carte de prospection je me promène dans le cercle où a été faite la demande d’estimation et j’optimise la prospection physique. Les retours sont également intéressants car j’ai pu rentrer des mandats suite à cette prospection ciblée.

Que retenir de mon expérience



Je ne suis pas en train de dire qu’il faille tout miser sur MeilleursAgents et oublier les fondamentaux. Cependant, il s’agit d’un outil remarquable pour développer son chiffre d’affaire et être le premier sur un projet.

Nous savons en tant que pro de l’immo l’importance d’arriver le premier sur un projet de vente afin d’élaborer une stratégie valable pour le vendeur. Je considère MeilleursAgents comme un bon investissement car malgré le cout qui est tout de même élevé il faudra dans la plupart du temps qu’une seule vente pour rentabiliser.