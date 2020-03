A la demande de l’Etat, Airbnb met en place une plateforme de mise à disposition gratuite de logements pour les soignants et les travailleurs sociaux des centres d’hébergement.

Le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, a sollicité la plateforme de location Airbnb pour mettre des logements à disposition du personnel soignant des hôpitaux, des EHPAD ainsi que des travailleurs sociaux et bénévoles mobilisés dans les centres d’hébergement. Des hôtes volontaires pourront y proposer des logements gratuits à ceux qui en auraient besoin pour se rapprocher de leur lieu de travail et lutter contre la pandémie.

La plateforme Airbnb qui a lancé un dispositif similaire en Italie la semaine dernière a répondu présente à cet appel. Dès mardi matin, un message sera adressé par Airbnb aux propriétaires qui utilisent la plateforme pour leur proposer de participer à cette initiative et mettre à disposition gracieusement les appartements entiers qui ne sont pas loués dans le contexte actuel. Ces logements seront proposés gratuitement aux personnels soignants et travailleurs sociaux sur la plateforme «Appartsolidaire ».

Chaque hôte volontaire ayant hébergé gratuitement un soignant ou un travailleur social durant cette opération bénéficiera d’un dédommagement d’un montant de 50€ réglé par Airbnb pour chaque réservation. Cette somme dédommagera à hauteur les frais de ménage des hôtes volontaires ayant reçu des personnels soignants.

« Collectivités territoriales, associations, entreprises ou simples particuliers : la période que nous traversons s’accompagne de multiples expressions de solidarités de proximité et d’engagement citoyen. Je salue l’initiative d’Airbnb à l’égard des personnels soignants. C’est aussi par l’addition des bonnes volontés, sur des territoires engagés, que nous viendrons à bout de la crise», Jacqueline Gourault.

« Je remercie AirBnB d’avoir répondu à mon appel. Je sais la solidarité dont les Français souhaitent aujourd’hui faire preuve face à cette crise. Par cette solution, et grâce à leur générosité, des logements vont pouvoir être proposés aux personnels soignants et aux personnes travaillant dans les centres venant en aide aux personnes sans domicile, pour se rapprocher de leur lieu de travail», Julien Denormandie.

Le dispositif lancé aujourd’hui par Airbnb fait partie du programme Open Homes qui permet d’offrir des hébergements temporaires gratuits aux personnes en difficulté. A ce jour, 50 000 personnes impactées par des catastrophes naturelles, en déplacement pour cause de maladie, ou fuyant un conflit ont bénéficié d’un hébergement temporaire grâce aux hôtes sur Open Homes dans le monde