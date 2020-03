Face à la crise sanitaire, le Groupe Gambetta se mobilise pour les locataires les plus vulnérables de son parc social

Chaque salarié volontaire recevra le nom et le numéro de téléphone d’un locataire, et pourra ainsi le contacter personnellement. En cas d’incertitude sur son état de santé, nos équipes seront en mesure d’orienter les personnes concernées vers les services sociaux spécialisés pour permettre une prise en charge rapide et adaptée.

Promoteur coopératif et bailleur social, le Groupe Gambetta incite, depuis ce lundi 23 mars, l’ensemble de ses salariés à contacter par téléphone les locataires du parc social du groupe âgés de 70 à 98 ans.

Le Groupe Gambetta détient 5 000 logements occupés par des locataires : parmi les résidents de ces logements, on compte près de 400 personnes âgées de 70 à 98 ans, à ce titre particulièrement vulnérables aux formes les plus virulentes du COVID-19.

Promoteur coopératif et bailleur social, le Groupe Gambetta incite, depuis ce lundi 23 mars, l’ensemble de ses salariés à contacter par téléphone les locataires du parc social du groupe âgés de 70 à 98 ans. Une initiative pleinement en phase avec les valeurs d’entraide et de solidarité au cœur de l’ADN du Groupe Gambetta.

Des parrains et des marraines …

« Nous sommes pleinement conscients du fait que, parmi nos locataires, certains sont plus fragiles et plus isolés que d’autres, précise Corinne Dufaud, Directrice de l’activité locative du Groupe Gambetta. Dans la période que nous traversons, toutes les solidarités doivent s’exprimer. C’est à ce titre que, en accord avec Norbert Fanchon, Président du directoire, j’ai adressé vendredi dernier un mail à l’ensemble des collaborateurs du Groupe Gambetta, pour leur proposer de jouer le rôle de parrain ou de marraine de l’un de ces 400 locataires. Les appeler, tout simplement, pour prendre de leurs nouvelles, peut faire une véritable différence dans la situation actuelle ».

« Chaque salarié volontaire recevra le nom et le numéro de téléphone d’un locataire, et pourra ainsi le contacter personnellement. En cas d’incertitude sur son état de santé, nos équipes seront en mesure d’orienter les personnes concernées vers les services sociaux spécialisés pour permettre une prise en charge rapide et adaptée », indique Norbert Fanchon, Président du directoire du Groupe Gambetta.