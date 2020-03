Proprioo organise son premier webinar le 26 mars

Comment augmenter son chiffre d’affaires en rejoignant Proprioo ? C’est le thème du webinar organisé par l’agence immobilière innovante le 26 mars à 14 heures.

Proprioo, l’agence immobilière innovante accélère sa croissance et recrute les meilleurs agents immobiliers de France. Afin de s’adapter à la crise mondiale due au coronavirus, ils organisent leur premier webinar le jeudi 26 mars à 14h00 ayant pour thème : « Comment augmenter votre chiffre d’affaires en rejoignant Proprioo ? ».

Proprioo : l’agence immobilière innovante à suivre

Nouvel acteur de l’immobilier, Proprioo a accéléré sa croissance et son développement en France. Presque 50 consultants immobiliers ont été recrutés en deux ans en Ile-de-France mais aussi à Nice, Strasbourg et Lyon. Leur réussite s’illustre également en terme de conquête de parts de marché, où ils dépassent déjà 5% dans certains secteurs. Ce développement impressionnant est soutenu par des investisseurs, dont le fond d’investissement GFC.

Pour réussir le pari d’attirer et de recruter les meilleurs profils, Proprioo a fait le choix de proposer des conditions et un environnement de travail très attractifs à ses équipes. Ils ont développé des outils technologiques et mis en place une organisation autour des consultants immobilier, avec notamment une équipe opérations en support au quotidien, qui donnent aux consultants les moyens d’être ultra-performants. Ils offrent également un système de rémunération avantageux, où les consultants perçoivent jusqu’à 100% du chiffre d’affaires qu’ils génèrent. Enfin, les consultants disposent de bureaux modernes qui reflètent l’état d’esprit collectif et convivial de l’entreprise.

Qu’attendre de ce webinar ?

Modéré par le CEO, Simon Primack, ce séminaire en ligne sera pour lui l’occasion de présenter les enjeux de l’évolution du métier d’agent immobilier et la vision de Proprioo pour devenir leader dans ce secteur en transformation.

Simon Primack prendra le temps d’expliciter le fonctionnement particulier de Proprioo, de détailler ce qui permet, au sein de l’agence immobilière innovante, d’optimiser les performances des consultants immobiliers.

Quels sont les profils d’agents immobiliers recherchés ?

Des consultants immobiliers avec une solide expérience, reconnus aussi bien pour leur capacité à prospecter et à vendre efficacement des biens immobiliers que pour la qualité de service qu’ils apportent à leurs clients.

Pour retrouver les détails de l’événement et y participer, inscrivez-vous depuis ce lien !