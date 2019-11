“Après 4 mois à travailler en tant que consultant immobilier chez Proprioo, je gère une équipe !”, Sébastien Dubois

Salon de l'immobilier et de l'Investissement 2019 : Le débrief avec Stéphanie Collot et Sébastien Bareau

Chez Proprioo, les Consultants immobiliers triés sur le volet apportent un regard nouveau sur le monde de l’immobilier et une touche personnelle à leur métier. Rencontre avec Sébastien Dubois, 30 ans, consultant Proprioo, expert du 10e arrondissement de Paris.

L’équipe Proprioo commence à se sentir à l’étroit dans leurs locaux au 16 rue de la Banque ! Passer en 6 mois de 20 collaborateurs à près de 90 a tendance à resserrer les murs. C’est donc sans surprise que nous avons dû chercher quelques minutes avant de trouver un coin tranquille. Nous avons jeté notre dévolu sur un canapé, au fond de la salle des commerciaux. Bien qu’isolés, le joyeux brouhaha qui nous entoure est le marqueur de l’activité de l’agence immobilière. Secteur de reconversion par excellence, l’immobilier attire toutes sortes de profils. Sébastien ne déroge pas à la norme, nous avons voulu le rencontrer pour comprendre ce qui l’a poussé à rejoindre l’aventure.

Proprioo : Bonjour Sébastien !

Sébastien : Bonjour !

Avant toute chose, comment t’es-tu reconverti dans le secteur immobilier ?

Sébastien : Çela fait maintenant plus de 7 ans que je travaille dans ce secteur. C’est en arrivant sur Paris, après avoir fait une carrière militaire, que je me suis intéressé à l’immobilier. Je savais que, depuis toujours, j’appréciais l’architecture, le patrimoine français et que j’adorais échanger avec les gens, alors je me suis dit : pourquoi pas l’immobilier ?

Comme beaucoup de recherches de nos jours, j’ai commencé par me renseigner sur internet. Je me suis rapidement rendu compte qu’il n’existait pas vraiment de voie royale pour travailler dans l’immobilier. J’ai pris le parti de faire quelques formations gratuites avant d’intégrer une agence traditionnelle où j’ai très rapidement été lâché sur le terrain, dans le 10e arrondissement. Heureusement, j’ai eu la chance d’être accompagné par un excellent responsable, qui m’a pris sous son aile.

C’est loin d’être la norme et j’ai malgré tout dû apprendre une grande partie de ce métier sur le tas, ce qui n’est pas idéal, mais j’ai rapidement pu progresser en apprenant de mes erreurs pour avancer.

Qu’est-ce qui t’as donné envie de continuer à exercer ce métier, malgré ce début challengeant ?

Sébastien : Personnellement, le challenge ne me fait pas peur, au contraire ! Mais c’est surtout le contact avec les clients que j’apprécie tout particulièrement dans mon quotidien. Pour moi, une vente n’est réussie que si mes clients, qu’ils soient acheteurs ou vendeurs, sont satisfaits. Il est primordial de créer un lien avec chaque client. C’est pourquoi je suis le plus honnête possible quand je présente mes services et quand je fais visiter un bien.

Une relation de confiance, ça se construit, surtout au cours d’une étape aussi critique d’une vie comme la vente ou l’achat d’un bien. Après tout, pour un acheteur, je fais partie intégrante de son histoire avec son nouveau logement. Mon objectif c’est que, si l’on est amenés à se croiser dans le quartier, l’on aille boire un café ensemble ! Tout simplement.

L’expertise locale est au coeur de ce que je fais. Selon moi, cette expertise fait la différence entre un bon consultant immobilier et quelqu’un qui excelle à ce métier. À mes yeux, le consultant non seulement accompagne et conseille sur une transaction immobilière mais aussi et surtout sur un quartier.

Au bout de 7 ans à construire des relations avec les habitants du 10e arrondissement, je suis devenu une véritable figure locale. En gardant un bon contact avec chaque client, je ne passe pas 5 minutes dans la rue sans qu’on ne m’arrête pour me saluer. Ce sont vraiment ces connexions que j’adore !

Pourquoi avoir eu envie de rejoindre l’aventure Proprioo ?

Sébastien : J’ai eu l’impression d’avoir fait le tour de ce que les agences traditionnelles avaient à m’offrir. Après être resté plusieurs année dans la même agence, dans le même quartier et sans avoir de perspective d’évolution dans mon arrondissement, soyons honnêtes, j’ai eu envie de renouveau.

Je n’ai pas hésité à rejoindre l’aventure, j’avais déjà été en concurrence avec eux sur quelques appartements : j’ai pu voir de mes propres yeux les méthodes Proprioo et leur efficacité. Je savais qu’en venant ici je participerai à la construction de l’immobilier de demain.

J’ai confiance en ce qu’on fait au quotidien pour fluidifier l’expérience du client et on me le rend bien ! Après 4 mois à travailler en tant que consultant Proprioo, je gère maintenant une équipe de plusieurs consultants.

Grâce à cette évolution, mon temps est désormais divisé entre mon travail terrain de consultant immobilier et la gestion de cette équipe. Ce sont des nouveaux challenges, j’apprend tous les jours, tout ce que j’aime !

Félicitations pour cette évolution ! Mais du coup, quand tu mets ta casquette de consultant immobilier, comment ton travail diffère de celui d’une agence traditionnelle depuis ton arrivée chez Proprioo ?

Sébastien : Ce qui m’a de suite frappé, c’est que je fais beaucoup plus de rendez-vous qu’avant ! Grâce à l’organisation de Proprioo et les outils technologiques mis à notre disposition, on perd moins de temps sur la qualification des clients, sur la gestion de nos agendas ou encore sur tout l’aspect administratif de la vente par exemple. Proprioo me permet de passer plus de temps avec mes clients et j’adore ça !

L’esprit d’équipe est aussi très appréciable ! On est soutenus par tous les pôles de Proprioo. Dès que j’ai une idée ou une demande qui pourrait faciliter mon travail et améliorer mes performances, les personnes concernées sont à l’écoute. Ça peut aller très vite, j’ai par exemple aidé l’équipe de communication à développer un support pour que je puisse facilement présenter Proprioo à mes clients.

Le fait de côtoyer des personnes ayant des métiers aussi divers m’apporte beaucoup. Grâce à la formation continue développée par Proprioo, j’ai, entre autres, conscience de ce que chacun fait au sein de l’entreprise. Non content de m’apporter une certaine culture générale, je sais exactement à qui m’adresser en fonction de mes besoins. La communication reste très facile à tous les niveaux !

C’est tout ça, la technologie, l’esprit d’équipe, la formation, qui, mis bout à bout donne Proprioo, une agence immobilière pas comme les autres. Grâce à l’innovation, mes tâches répétitives sont simplifiées, je peux aller le plus loin possible dans mon métier : tout est mis en oeuvre pour que je sois le meilleur des consultants immobiliers.

Du coup, quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut devenir consultant immobilier ?

Sébastien : Ce métier est avant tout un métier relationnel : le plus important restera toujours la relation avec le client. Pour pouvoir s’épanouir en tant que consultant immobilier il faut donc aimer échanger avec les gens, être à l’écoute !

Pour pouvoir bien accompagner les clients, une connaissance des lois qui entourent la vente immobilière est obligatoire. Ce n’est pas forcément évident de naviguer seul, surtout si on se met dans la peau d’un consultant débutant. Encore heureux, les équipes en charge de la formation chez Proprioo nous permettent d’être au courant des dernières nouveautés législatives tout au long de notre carrière !

Aimer l’architecture et le patrimoine immobilier est bien évidemment un avantage. Plus on est capable de raconter l’histoire du bien, de contextualiser, plus les clients vont être capables de se projeter dans le logement.

Et qu’elles sont les qualités qui, pour toi, font la différence : qui font de toi plus qu’un simple consultant, un consultant immobilier Proprioo 😉?

Sébastien : Rien que ça (Rires) ! C’est vrai que même si mon métier en lui-même n’a pas changé du tout au tout, j’accompagne mes clients dans leurs projets immobiliers, l’approche n’est pas tout à fait la même.

En arrivant j’ai bien sûr eu besoin de m’adapter aux nouveaux outils technologiques. Je n’ai jamais été autant enclin au digital que maintenant ! Encore heureux, la formation interne comme les outils en eux-mêmes sont extrêmement bien pensés et je n’ai eu aucun problème à adapter mes façons de faire.

Les clients se rendent bien comptent et sentent qu’il y a une équipe qui m’épaule et ça les rassure. C’est la certitude pour eux que leur dossier est entre de bonnes mains, avec des personnes qui maîtrisent parfaitement leur partie de la chaîne de valeur qui jalonne la transaction immobilière.

Honnêtement, j’ai bien conscience que les agents immobiliers n’ont pas une très bonne réputation. C’est à nous, ceux qui accompagnent les clients dans leurs projets immobiliers, de faire changer cette image et je suis persuadé que le travail qu’on fait chez Proprioo participe à améliorer la perception qu’ont les Français de mon métier !

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à mes questions, Sébastien !

Sébastien : Avec plaisir !