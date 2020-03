Confinement : Près de 3 Français sur 4 ne respectent pas les règles pour sortir de la maison

Règles de circulation : les familles nombreuses montrent l’exemple

Depuis la mise en place des règles de confinement, 73% des Français sont sortis de leur domicile, qu’ils aient systématiquement avec eux une attestation (69%) ou pas (4%).

Les plus respectueux de ces nouvelles consignes, sont majoritairement les familles de trois enfants et plus (37%), ceci certainement afin de montrer l’exemple.

1 Français sur 2 redoute une contamination sur le lieu de travail

Depuis l’éclatement de l’épidémie en France, près d’1 Français sur 2 craint d’être infecté en continuant de se rendre sur son lieu de travail.

36% des Français craignent d’être potentiellement infectés en sortant de leur domicile, par exemple en faisant leurs courses.

Enfin, en moyenne 15% des Français craignent de contracter le virus en étant en contact avec d’autres personnes, que ce soit en échangeant avec leurs voisins (13%), en faisant venir un livreur à leur domicile (17%) ou un artisan/dépanneur (17%).

61% des Français redoutent un effondrement économique

Ce qui inquiète le plus les Français c’est principalement les répercussions que pourraient avoir ce virus sur les autres, que ce soit le fait de perdre un proche (42%), d’infecter un membre de leur entourage sans le savoir (40%), ou encore de personnellement perdre la vie en étant touché (25%).

On remarque également d’autres préoccupations matérielles comme le fait de manquer de nourriture (12%), notamment chez les familles de trois enfants ou plus (54%), ou celui de voir son domicile se faire cambrioler (7%).

Enfin, les Français sont également inquiets pour l’avenir et «l’après Coronavirus» puisqu’ils sont nombreux à craindre de voir l’économie française s’effondrer (61%), de voir les prix des produits alimentaires augmenter (37%), de perdre une part significative de leurs revenus (32%) ou encore de voir les prix des services de livraison ou dépannage augmenter (29%).

C’est d’ailleurs sans surprise les dirigeants d’entreprise qui sont les plus craintifs vis-à-vis de l’avenir de leur emploi (45%).

Les placards permettent de tenir 12 jours à la maison

En moyenne, les Français disposent d’assez de réserves alimentaires pour tenir 12 jours sans sortir de leur domicile.

Les jeunes de – 25 ans sont plus nombreux à pouvoir tenir moins de 7 jours sans avoir à se ravitailler : 46% contre 38% en moyenne.

Parmi les produits les plus plébiscités par les Français, on retrouve les produits alimentaires (53%), les savons ou gels hydro-alcooliques (34%), ou encore les médicaments ou autres produits pharmaceutiques (28%).

En effet, plus d’1 Français sur 2, a déjà fait des stocks de produits alimentaires depuis le début de l’épidémie.