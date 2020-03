Coronavirus : tout savoir pour sortir de la maison à l’heure du confinement

Peut-on sortir de chez nous ? Si oui, à quelles conditions ? Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements en France.

Ce confinement du pays a, pour l’instant, été instauré pour une durée 15 jours minimum. Il est possible que cette période soit prolongée. Inédite dans l’hexagone, ces mesures de confinement posent plusieurs questions quand à l’organisation de la vie quotidienne des français. MySweetImmo vous dit tout ce que vous devez savoir pour sortir de chez vous à l’heure du confinement général.

Déplacements autorisés

Selon la circulaire du Ministre de l’Intérieur, les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d’être munis d’une attestation pour :

Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ;

Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ;

Se rendre auprès d’un professionnel de santé ;

Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrières ;

Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement.

Les attestations

Il existe deux attestations : celle pour vos déplacements du quotidien et celle pour vos déplacements professionnels. En ce qui concerne vos déplacements professionnels, l’attestation n’est à remplir qu’une seule fois par votre entreprise, afin de justifier que vous avez besoin de vous déplacer pour travailler.

A l’inverse, pour vos déplacements du quotidien, vous devrez remplir l’attestation de déplacement dérogatoire à chacune de vos sorties. Celle-ci devra être datée et signée.

Cliquez ici pour télécharger l’attestation de déplacement professionnel

Cliquez ici pour télécharger l’attestation de déplacement dérogatoire

Questions fréquentes

Même si la circulaire du ministère de l’Intérieur précise les déplacements autorisés, plusieurs cas ne sont pas évoqués et de nombreuses questions subsistent.

Que faire si je n’ai pas d’imprimante pour imprimer l’attestation ?

Il n’est pas nécessaire d’imprimer l’attestation. Celle-ci peut être recopiée sur papier libre.

Est-il possible de se faire livrer des plats ou des colis ?

L’activité de livraison continue malgré le confinement. Toutefois, les plateformes ont adopté des mesures de sécurité pour leurs livreurs et leurs clients. Les livreurs déposent les colis devant les portes et reculent, puis les clients récupèrent leurs colis.

Est-il possible de sortir pour acheter autre chose que des denrées alimentaires ?

Oui, mais seulement en cas de nécessité, donc uniquement dans les commerces dont l’ouverture est autorisée, pour l’achat de biens liés à la satisfaction de besoins de première nécessité.

Puis-je aller manger chez des parents ou des amis ?

Non, car ce n’est pas un déplacement indispensable et que cela ne figure pas parmi les dérogations.

Que se passe-t-il j’ai une panne d’électricité ou un problème de plomberie ?

Les chantiers non urgents doivent être repoussés. Seules sont autorisées les « interventions urgentes de plombiers, électriciens, etc. »

Puis-je sortir plusieurs fois par jour ?

Oui, si chaque déplacement est justifié. Mais le principe premier du confinement est de limiter au maximum vos déplacements inutiles. Chacun doit donc faire un effort.

Qu’en est-il du stationnement ?

À Paris, le stationnement est gratuit durant toute la période du confinement.

Quels sont les commerces qui restent ouverts ?

L’arrêté du 15 mars autorise le maintien d’une quarantaine d’activités. On retrouve dans cette liste les différents commerces d’alimentation, les banques, les garages, les boutiques de vente et réparation de pièces automobiles, de cycles et d’ordinateurs, les fournisseurs agricoles, les agences de travail temporaire, les assurances, les services funéraires et les blanchisseries-teintureries.

Si je sors, dois-je mettre un masque ?

Si vous n’êtes pas malade, le port d’un masque n’est pas recommandé.

Que se passe-t-il si je ne respecte pas les mesures de confinement ?

100 000 policiers et gendarmes sont chargés de s’assurer que chaque personne soit en possession de son attestation pour quitter son domicile, sur l’intégralité du territoire national avec des points de contrôle fixes et mobiles. Si vous ne respectez pas cette obligation, vous vous exposez à une amende de 135 euros.