Testamento, la plateforme d’anticipation successorale, vient de publier les résultats de son étude sur « Les Français et la succession ». Celle-ci fait la démonstration de l’impréparation générale face à la question successorale. Ainsi, près de 8 Français sur 10 n’ont rédigé aucun testament !

Seuls 22 % des personnes interrogées ont rédigé un testament

Parmi les 1 173 personnes ayant participé à cette étude réalisée en octobre 2019 – suivant la méthodologie des quotas – à peine plus d’une sur cinq a rédigé un testament, dont seulement la moitié (51 %) devant un notaire. Des chiffres qui en disent long sur l’impréparation des Français face à la question de leur succession. Pour Virgile Delporte, le fondateur de Testamento, plateforme d’anticipation successorale, « ce chiffre est sans doute le résultat d’un tabou qui traverse notre société, celui de la mort. Il est aussi lié à une perception erronée et anxiogène de la succession ».

Ainsi, près de 3 Français sur 4 n’ayant pas rédigé de testament estiment ne pas connaitre ou mal connaitre la réglementation relative aux successions. Ils sont même 81 % si l’on s’intéresse spécifiquement à la fiscalité successorale.

Protéger ses proches

Virgile Delporte, fondateur et CEO de Testamento, rappelle combien il est utile et simple pour tous de préparer sa succession : « Il est donc essentiel d’expliquer à tous nos concitoyens que préparer sa succession est non seulement essentiel pour se protéger soi-même et ses proches mais aussi simple, rapide et peu coûteux. Chez Testamento, nous insistons beaucoup sur cette approche pédagogique pour que chacun prenne bien conscience des bénéfices qu’il en tire de son vivant comme après ».

Des Français prêts à préparer leur succession

Pourtant, malgré cette impréparation générale, nombre de personnes interrogées affirment être prêtes à faire le nécessaire pour préparer leur succession. Ils sont ainsi 60 % qui prévoient d’agir dans l’année à venir, et même 29 % à déclarer vouloir rédiger leur testament.

« Préparer sa succession est le meilleur moyen pour protéger ses proches, et la meilleure solution pour connaître et gérer de façon optimisée son patrimoine familial, financier ou immobilier », insiste le fondateur de Testamento. Et pour cause, si 78 % des Français interrogés n’ont pas fait de testament, ils sont 88,7 % à détenir un capital financier et 61,6 % un patrimoine immobilier. Préparer sa succession doit donc devenir une évidence pour tous.