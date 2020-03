L’Unis Ile-de-France et Grand Paris organise la 1ère conférence virtuelle du « Cercle des managers de l’immobilier »

"Toujours plus de touristes en Ile-de-France", Christophe Decloux

Pour la première fois, la conférence du cercle des managers est interactive ! Intitulée : « Crise du Covid-19 : impacts et solutions » Elle aura lieu le mardi 31 mars à 16h00.

La situation que nous vivons est dramatique pour notre nation et pour notre économie. Comment l’aurions-nous prévue ? Nous pouvions nous attendre à une crise boursière, à une crise immobilière, mais à une crise sanitaire ?

La crise sanitaire, quel impact sur les professions immobilières ?

Nos habitudes vont changer, nos valeurs mêmes peut-être, nos professions vont évoluer, mais vers quoi ? Les acteurs du marché, managers d’aujourd’hui et demain, devons connaître et identifier les impacts de cette crise sur leurs professions.

C’est pour cela que l’UNIS Ile-de-France et Grand Paris ont voulu créer le « Cercle des Managers de l’Immobilier » et y organiser, situation oblige, la 1ère conférence virtuelle. Elle permettra d’analyser l’état du secteur et d’apporter les réponses aux questions qu’ils se posent.

Des intervenants de renom

Mickaël Nogal : Député, coordinateur et porte-parole de la majorité parlementaire en charge du suivi des conséquences de la crise sur l’économie et les entreprises

Jean-François Humbert : Président du Conseil supérieur du Notariat

Pascaline Dechelette-Tolot : Avocate associée chez LPA-CGR

Olivier Safar : Président Commission Copropriété de l’UNIS

Gilles Fremont : Président de L’ANGC.

Cette conférence est organisée à l’initiative d’Emily Jousset, Présidente du pôle IDF et Grand Paris de l’UNIS, et Benjamin Darmouni, organisateur, Président délégué du pôle IDF et Grand Paris de l’UNIS. Elle sera animée par Henry Buzy-Cazaux, Président de l’IMSI.

