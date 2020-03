Covid-19 : 7 choses à savoir sur les conséquences de la crise pour votre immobilier

Assemblée générale de copropriété, achat d’un logement, paiement des loyers, solidarité… Le Ministère du Logement aux questions que vous vous posez face à la propagation du coronavirus.

Peut-on tenir des assemblées générales de copropriété à distance (exemple : conférence téléphonique), notamment pour des réunions qui doivent se tenir urgemment, ou faut-il attendre la levée des mesures de restriction des déplacements pour convoquer une Assemblée ?

Pour tenir une assemblée générale à distance, il faut que votre assemblée générale ait déjà voté cette possibilité avant la crise. Dans le cas inverse, ce ne sera pas possible. Une ordonnance prévoit que le contrat de votre syndic qui aurait dû expirer pendant la période de confinement est prolongé jusqu’à ce qu’une prochaine AG puisse se tenir (au plus tard le 31 décembre 2020).

Les gardiens / concierges d’immeubles peuvent continuer à travailler en respectant les consignes sanitaires, et notamment les mesures barrière et les mesures de distances sanitaires avec les habitants de l’immeuble.

J’ai acheté un logement. La signature de l’acte authentique a lieu dans les prochains jours. La signature électronique est-elle valable ?

La signature électronique est techniquement possible et le ministère travaille à la faciliter. Vous pouvez prendre contact avec le notaire qui vous indiquera les conditions dans lesquelles il est possible de signer de manière électronique.

Si la signature électronique n’est pas possible, est ce que le motif vaut autorisation de déplacement ?

Ce cas ne fait pas pour l’instant partie des cas permettant une dérogation de sortie. Vous pouvez prendre contact avec votre notaire pour demander à reporter la date de signature.

Le paiement des loyers des logements est-t ’il suspendu, comme pour les petites entreprises ?

Les mesures que le Président de la République a annoncées le 16 mars (lire ici) ne concernent que les plus petites entreprises en difficulté, ce qui signifie les loyers d’habitation doivent continuer à être payés.

Mes revenus vont baisser en mars et je serai en difficulté pour payer mon loyer : que puis-je faire ? Vers qui puis-je me tourner ?

Si vous rencontrez des difficultés à payer votre loyer, il est recommandé de contacter rapidement votre propriétaire pour lui expliquer la situation et voir avec lui si un report et un étalement du paiement du loyer sont possibles. Si vous n’arrivez pas à trouver un accord amiable, vous pouvez vous tourner vers l’Agence nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) dont les conseillers juridiques vous accompagneront et vous aideront à trouver des solutions : https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/

Puis-je aider les personnels en première ligne en prêtant mon logement ?

La lutte contre le covid-19 a vu naître nombreuses initiatives de solidarité, grâce à la mobilisation de particuliers et d’entreprises. Les propriétaires souhaitant mettre leur logement à la disposition de celles et ceux, infirmiers, médecins, aides-soignants, personnels travaillant dans les EHPAD, dans les centres d’hébergement d’urgence etc, pour faciliter leurs déplacements et préserver leur énergie dans cette période, peuvent notamment le faire sur :

• La plateforme AppartSolidaire lancée à la demande du ministère par Airbnb

• Le site spécifique de PAP : https://www.pap.fr

• La plateforme de la Fondation L’Adresse