Imkiz séduit les particuliers qui veulent s’investir dans la vente de leurs biens

Le concept d’imkiz, 100% digital, à mi-chemin entre l’agence immobilière classique et la vente entre particuliers, fait mouche. Sûrement à cause de son tarif : un forfait sans engagement dès 890 € ! Attention, pour ce tarif-là, vous prenez en charge les visites !

Lorsqu’on vend un bien immobilier, on a souvent deux solutions : s’en remettre à un professionnel classique (ce qui a un coût : en moyenne 4,87% du prix de vente) ou se charger soi-même de la vente, avec ce que cela engendre de stress, de paperasse, d’insécurité juridique, de contraintes et ce, évidemment, sans bénéficier du moindre conseil ou accompagnement de la part d’un professionnel compétent. Et s’il existait une autre solution ? Une solution qui allie le meilleur des deux mondes ? C’est le pari qu’a fait Benoît de Montremy, expert de l’Internet, lorsqu’il a décidé en 2017, suite à une expérience décevante dans l’immobilier, de fonder l’agence par laquelle il aurait aimé passer : imkiz ! Le concept ? Permettre à des propriétaires qui souhaitent s’investir dans la vente ou la location de leur bien de le faire tout en bénéficiant des conseils et de l’expertise d’une agence immobilière.

Des tarifs parmi les plus bas du marché …

imkiz, solution 100% digitale, à mi-chemin entre l’agence immobilière classique et la vente entre particuliers, présente partout en France (Reims, Le Mans, Angers, Tours, Marseille, Grenoble, Metz, Lyon…), propose donc de vendre votre bien pour un tarif au forfait sans engagement de 1 390 € à Paris et première couronne mais aussi Lyon, Nice, Marseille et à 890 € pour le reste de la France !

Evidemment, à ce prix-là, les vendeurs se bousculent. Et imkiz, partie de rien, il y a un an, (puisque Benoît de Montremy ne s’est vraiment concentré sur sa start-up que depuis début janvier 2019), réalise déjà 10 ventes par mois. Pas besoin en effet pour elle de convaincre les vendeurs de lui faire confiance, ils affluent. Elle peut donc se concentrer sur le service et la satisfaction qu’elle offre à ses vendeurs. Et non sur la prospection de nouveaux clients !

« Les vendeurs sont souvent étonnés par nos tarifs mais nous en sommes la preuve vivante : en travaillant bien, avec de bons outils et les bons process, nous sommes rentables !, explique Benoît de Montremy. Notre ambition aujourd’hui, c’est d’être le canal alternatif de vente pour le particulier qui souhaite s’investir un peu dans sa transaction. Fini ainsi l’annonce mal rédigée, le téléphone qui sonne toutes les cinq minutes, les dossiers à éplucher ou la fastidieuse organisation des visites. imkiz est là !»

Les visites : à la charge du propriétaire

Pour un coût fixe très accessible et payé uniquement en cas de succès de la transaction, imkiz s’occupe de l’ensemble de la gestion d’une vente ou d’une location, y compris la négociation entre propriétaires et acquéreurs. La seule étape laissée aux soins du propriétaire est la réalisation des visites. « Nous partons du principe que la meilleure personne pour faire visiter un bien, répondre aux questions que se posent les acheteurs ou les locataires potentiels, ce sont les propriétaires eux-mêmes, poursuit Benoît de Montremy. Ils connaissent leur logement. D’ailleurs, ils sont ravis de le faire. Et ils sont d’autant plus contents de signer la vente ensuite qu’ils ont rencontré l’acquéreur. Nous nous occupons de sécuriser la vente et eux gardent le contact. C’est une façon différente de faire de l’immobilier. » Évidemment, pour que les visites se déroulent correctement, imkiz les organise en amont. Les visites sont notées dans l’agenda en ligne des propriétaires. Ces derniers sont briefés sur la bonne attitude à avoir ! »

Comment fonctionne le service imkiz ?

En s’inscrivant sur imkiz.com , le propriétaire est mis en relation avec un conseiller qui s’occupe de A à Z de son bien, de son estimation initiale jusqu’à la transaction finale chez le notaire, en passant par toutes les étapes administratives intermédiaires.

Estimation fiable et précise : aucun déplacement requis. imkiz prend soin de faire une étude approfondie du bien afin d’évaluer précisément sa valeur financière grâce aux photographies et informations détaillées fournies par les propriétaires.

Diffusion large et nationale de l’annonce : imkiz se charge de réaliser cette dernière et de la diffuser à des millions de candidats potentiels via de multiples réseaux y compris ceux non accessibles aux particuliers.

Organisation des visites : imkiz sélectionne les meilleurs candidats en fonction de leur projet et de leur capacité financière. Le propriétaire n’a plus qu’à indiquer ses disponibilités et l’agent imkiz organise la visite avec lui au meilleur moment. imkiz se charge également de relancer les candidats, des replanifications et annulations éventuelles

Pour la négociation : imkiz se charge de tout selon les instructions du propriétaire et s’occupe également de la signature électronique de l’offre d’achat, de la préparation de la vente notariée ainsi que du suivi de l’obtention du prêt par l’acquéreur.

« Chez imkiz, tout est transparent !, reprend Benoît de Montremy. Avec une agence immobilière classique, le retour des acquéreurs n’est pas toujours très évident pour le vendeur. Il a des difficultés à vraiment tout savoir. Avec nous, tout appel reçu de la part d’un internaute est consigné, avec nom et numéro de téléphone, sur l’espace personnel du vendeur. S’il le veut, d’ailleurs, il peut le contacter. Cela ne nous pose pas de problème. »

L’objectif : 100 ventes par mois en 2020

Il y a 6 mois, Benoît de Montremy s’est associé à Emmanuel de la Bouillerie. Ensemble, ils ont mis en place un plan de recrutement pour atteindre les 100 biens vendus par mois dès fin 2020.