« Nous dépannons les particuliers à distance, en vidéo-assistance et gratuitement », Simon Arazi, Depanneo

Pendant le confinement, Depanneo.com vous propose de réparer vous mêmes vos petites pannes domestiques grâce à des ateliers à distance. Simon Arazi, co-fondateur de Depanneo nous dit tout au micro d’Alexis Thiebaut.

Les mesures de confinement prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 impactent fortement le secteur de la réparation et du dépannage. Les déplacements et interventions chez les particuliers sont compliqués à organiser, de nombreux artisans ne souhaitent plus se déplacer. Face à cet état de fait, Depanneo.com propose une solution innovante aux particuliers. Explications de Simon Arazi, co-fondateur et CTO de Depanneo au micro d’Alexis Thiebaut pour MySweetImmo.

Dépannage à distance

« Face à une recrudescence des demandes de réparation de particuliers et compte-tenu du fait que beaucoup d’artisans ne souhaitent plus se déplacer, nous avons imaginé un service de vidéo-assistance. L’idée est de dépanner les gens à distance gratuitement, pour une variété de problèmes domestiques. En se rendant sur notre site, le particulier sera mis en relation, en vidéo, avec un artisan qui l’aidera à régler son problème ou sa panne. »

Quels types de pannes

« Toutes les pannes ne peuvent pas être réparées à distance. Par exemple, tout ce qui concerne des vitres brisées, des blindages de portes ou ce genre de choses, cela ne sera pas possible à distance. En revanche, il est possible d’assister à distance énormément d’interventions. Par exemple : débouchage de canalisation, fuites, ouverture de porte claquée… Concrètement, si vous avez un problème, il vous suffit de vous rendre sur notre site sur la page dédiée à la vidéo-assistance, et si un artisan est disponible immédiatement, vous serez mis en relation avec lui. S’il n’y a pas d’artisan disponible, nous vous proposerons de prendre rendez-vous dans la journée ou le lendemain. »

Les artisans se déplacent-ils ?

« Même si la réparation et le dépannage restent des activités autorisées pendant le confinement, on constate que de nombreux artisan ne souhaitent plus se déplacer. Ils ne veulent pas prendre de risque et c’est tout à fait compréhensible. Par ailleurs, de nombreux clients ne souhaite plus recevoir d’artisan chez eux. Cependant, quand les deux sont d’accord, il reste des artisans disponibles pour se déplacer et régler les problèmes. Je précise que tous les artisan que nous envoyons chez des particuliers respectent scrupuleusement les règles d’hygiène et de sécurité. »

Les conséquences pour les artisans

« C’est une période compliquée qui s’ouvre pour eux. Avec les aides de l’Etat, nous espérons que tout le monde va pouvoir s’en sortir. Nos artisans ne sont pas simplement des prestataires de service, ce sont nos partenaires. Nous sommes là pour les soutenir. Nous aiderons au maximum les artisans les plus en difficulté. »

Comment sont sélectionnés les artisans de Depanneo ?

« D’abord un premier contact téléphonique. Nous faisons ensuite le tour de son e-réputation (site internet de l’artisan, avis des clients…). Nous demandons ensuite plusieurs papiers administratifs montrant le sérieux de l’artisan (attestation Urssaf, diplômes…). Une fois l’analyse de ce dossier terminée et validée, l’artisan rentre dans le réseau. Ensuite, pendant 1 mois, il sera testé sur plusieurs types d’intervention, afin de juger de sa qualité. Ce n’est qu’à l’issu de cette étape qu’il sera définitivement intégré à notre équipe d’artisans partenaires. »

Depanneo, c’est né comment ?

« Je venais de me marier et de partir en voyage de noce. A notre retour, face à la porte de chez moi, impossible de retrouver mes clefs. J’ai donc du faire appel à un artisan en urgence… et cela m’a fait très mal au portefeuille. Comment beaucoup de gens dans cette situation (détresse, fatigue, envie de rentrer chez soi), on accepte de payer le prix fort. Après cette expérience, avec un ami nous est venue l’idée d’apporter une solution à ce type de situation. Il était difficile de trouver un artisan honnête. C’est comme cela que Depanneo est né. »

Pour contacter Depanneo, vous pouvez adresser un mail à vip@depanneo.com en précisant de la part de MySweetImmo ou appeler le 09 80 80 01 02