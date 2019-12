Nouveau logo, nouveau design, Coté Particuliers mise sur l’immobilier à sa juste valeur

Le réseau d’agences immobilière Côté Particuliers s’offre un logo relooké et une nouvelle identité de marque.

Une nouvelle signature

Coté Particuliers renforce la promesse initiale centrée sur les frais d’agence réduits et l’améliore en soulignant la valeur ajoutée d’un service de qualité et de proximité. Un nouveau logo, plus moderne, plus simple et surtout plus direct. Suppression du fond orange, simplification de la police, la marque fait peau neuve et modernise son image.

Côté Particuliers capitalise sur ses valeurs

Si la marque a conservé la couleur orange, identitaire de l’enseigne depuis ses débuts, elle a choisi de placer le mot «particuliers » sous

les projecteurs avec un contraste fort. L’absence de majuscule reflète les valeurs de simplicité et d’humilité portées par l’enseigne depuis

sa création.

Un nouveau design d’agence pour incarner la nouvelle identité

Le point de vente porte également les valeurs de simplicité et de transparence de l’enseigne. Il se digitalise et invite à la rencontre.