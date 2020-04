Covid-19 : « Passé la phase de sidération, les Français se ré-intéressent à l’immobilier depuis quelques jours », Stéphane Anfosso, Figaro Immo

Alors que les conséquences du confinement sur le secteur immobilier sont considérables, Figaro Immo propose des aides aux professionnels et des conseils aux particuliers. Stéphane Anfosso, son directeur général adjoint est l’invité d’Alexis Thiebaut au micro de MySweetImmo.

Comment les particuliers se comportent-ils après quasiment un mois de confinement ? Comment aider les professionnels dans cette période d’incertitude ? Stéphane Anfosso, Directeur général adjoint de Figaro Immo apporte des éléments de réponse, au micro de MySweetImmo.

Gratuité des annonces immobilières sur les sites Figaro Immo Pro

« Nous avons rapidement considéré que la situation devenait critique pour les professionnels. Nous nous sommes donc demandé ce qui les aiderait. Nous avons d’abord eu une première phase de compréhension de la situation afin de pouvoir répondre à toutes les questions qui se posaient. Nous avons essayé de donner des repères et de la confiance là où il n’y en avait plus. Pour cela, nous avons mobilisé tous nos savoir-faire au sein du Figaro pour donner des clefs de lectures à la situation. Nous avons aussi suivi de très près les mesures d’aide prises par le gouvernement afin de les décrypter.

Par ailleurs, il faut savoir que les mois de mars et d’avril sont historiquement les mois les plus importants pour les professionnels de l’immobilier. Ces deux mois représentent environ 20% des transactions. On estime à 200.000 le nombre de transaction en sursis à cause du confinement (45 milliards de valeur commerciale, 2 milliards de commission). C’est donc un énorme manque à gagner pour les professionnels. Aussi, nous avons pris la décision de leur offrir des facilités de paiement à court terme, mais nous avons décidé également de leur offrir la gratuité de diffusion d’annonce sur tous les sites du Figaro Immo Pro. L’idée est d’aider les professionnels à redémarrer. Cette proposition est bien sûr destinée à nos clients mais aussi à l’ensemble des professionnels de l’immobilier (sans aucun engagement).

Nous disons aux professionnels : n’attendez pas la fin du confinement ! C’est maintenant que ça se prépare. C’est la bonne nouvelle : après une phase de sidération, nous observons depuis quelques jours une réamorce de l’audience sur notre site. »

Conseils aux particuliers

« Au Figaro Immo nous apportons des conseils aux internautes dans leurs projets immobiliers. C’est dans la vocation même de Figaro Immo. Dans ce moment particulièrement troublé, où il y a beaucoup d’incertitude, nous jouons pleinement notre rôle de guide et de conseil. Nous proposons donc sur nos médias, pas uniquement sur Facebook, des conseils immobiliers (forums, articles, vidéos…). »

Outils 3D pour les promoteurs

« Parmi les acteurs les plus actifs actuellement sur le marché, on trouve les promoteurs immobiliers. Ils ont saisi l’intérêt d’accélérer dans cette période de confinement. Nous leur proposons d’abord de dématérialiser la mise en relation avec les acquéreurs. Ces derniers ne peuvent se rendre en bulle de vente, nous avons donc proposé un processus de mise en relation grâce à un outil de 3D. Le prospect peut ainsi découvrir le bien sous toutes ces facettes, puis entrer en conversation au travers d’un chat. Cela permet au promoteur de qualifié les prospects les plus motivés pour qu’au moment du déconfinement ils soient prêts. »