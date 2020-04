Webinar Proprioo Optimiser son temps pour augmenter sa performance le 23 avril à 14h30

Depuis sa création en 2017, Proprioo a pour vocation de rendre plus accessible un accompagnement immobilier de qualité. Ces webinars sont pour nous l’occasion de partager les méthodes et la vision de Proprioo aux professionnels de l’immobilier.

Proprioo organise son deuxième webinar le jeudi 23 avril à 14h30.

Face au succès de son premier séminaire en ligne, Proprioo a décidé de partager son approche innovante par un cycle de webinars gratuits aux thèmes variés qui durera toute la durée du confinement.

Cette seconde édition a pour vocation de partager les méthodes de l’agence immobilière innovante pour augmenter sa performance en optimisant son temps. David Protais, City Manager, Laurent Arnaud, Product Manager, et Martin Gaillard, Consultant immobilier Team Lead, prendront tour à tour la parole pendant une trentaine de minutes pour partager leur expertise.

Des astuces concrètes seront partagées aux participants bénéficieront pour améliorer la gestion de leur temps et de leur relation client au quotidien, pour in fine être plus performants !

L’inscription à l’événement se fait à partir du lien suivant :Lien vers l’événement