Confinement : Profitez-en pour renégocier votre assurance emprunteur et réaliser de vraies économies

Le confinement peut être l’occasion, pour ceux qui ont un crédit immobilier, de faire le point sur leur assurance de prêt qui reste trop souvent négligée. Les conseils d’Artemis Courtage.

30% à 40% d’économie en changeant d’assurance

Sans être obligatoire, l’assurance de prêt est pourtant indispensable puisqu’elle protège les emprunteurs en cas de décès, d’invalidité permanente et temporaire ou encore d’incapacité de travail. « Avec la baisse des taux d’intérêt enregistrée ces dernières années, le montant de cette assurance représente une part de plus en plus importante puisqu’il peut atteindre jusqu’à 30 ou 40% du coût total du prêt », précise Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage. Rappelons que la loi permet de changer d’assurance quand on le souhaite, ce qui permet de faire des économies substantielles.

Depuis le 1er janvier 2018, tous les détenteurs d’un prêt immobilier peuvent résilier leur assurance chaque année, à sa date d’échéance, sous réserve de proposer à la banque une autre assurance d’un niveau de garantie équivalent. Par ailleurs, grâce à la loi Hamon de 2014, il est aussi possible de changer d’assurance dans les douze mois qui suivent la signature de l’offre de prêt.

Assurance « groupe » ou en « délégation », quelle différence ?

Actuellement, dans près de huit dossiers sur dix, l’assurance du prêt est souscrite auprès de l’établissement bancaire qui réalise le prêt. Or, les contrats d’assurance de « groupe » mutualisent les risques de décès de tous les emprunteurs quel que soit leur âge. Ainsi, les tarifs ne sont pas toujours compétitifs, notamment pour les assurés âgés de moins de 40 ans qui sont en bonne santé. Dans le cadre d’un contrat individuel ou en « délégation », la compagnie tient compte de l’âge de l’emprunteur, de son état de santé et de la durée de l’emprunt pour établir le montant des cotisations. Résultat, selon les cas, un assuré peut diviser par deux le montant de sa facture.

Par exemple, un couple de trentenaires, non-fumeurs, emprunte 255 000 sur 25 ans pour acheter sa résidence principale en Bretagne. Il paiera 27 972 euros pour une assurance de groupe (hors Invalidité Permanente Partielle), contre 18 006 euros pour une assurance individuelle, soit une économie de près de 10 000 euros sur l’ensemble de la durée du prêt. « Ce gain permet de réduire les mensualités et donc parvenir à faire financer un dossier dont le taux d’endettement est un peu supérieur au seuil fatidique des 33% », précise Ludovic Huzieux.

Cependant, tous les emprunteurs n’ont pas forcément intérêt à opter pour la délégation. C’est notamment le cas de certains profils (les fumeurs par exemple) pour qui le contrat de groupe proposé par la banque est parfois plus avantageux. Il est donc important de bien comparer les prix avant de décider de changer d’assurance.

Comment trouver le contrat le plus intéressant ?

Pour faciliter son choix, une liste de critères établie par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) permet de comparer les différentes garanties couvertes par les contrats et de les différencier de façon objective. Pour cela, il recense dix-huit critères portant sur les garanties obligatoires (décès, invalidité…) et huit critères concernant les garanties facultatives (perte d’emploi…). Chaque établissement doit sélectionner onze critères parmi les dix-huit obligatoires – et quatre parmi les huit facultatifs – et les rendre publics afin que l’emprunteur puisse rechercher la meilleure assurance avec une liste précise des garanties à respecter. « Tous ces éléments sont précisés sur la fiche standardisée d’information fournie lors de la simulation du prêt, qui reprend tous les éléments clés concernant les conditions d’emprunt et l’assurance associée », rappelle Ludovic Huzieux.