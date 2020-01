Luko et hemea dégainent l’assurance rénovation spéciale sinistre

Assurance Habitation : Luko séduit les investisseurs de Spotify et Doctolib et part à l'assaut les foyers européens

Luko, la néo-assurance habitation, et hemea, le tiers de confiance des travaux de rénovation des particuliers, signent un partenariat pour mettre en commun leurs expertises pour accélérer la prise en charge en cas de sinistre et faire la part belle à l’assurance prédictive dans l’habitation.

Permettre en cas de sinistre d’obtenir une couverture immédiate et d’accéder aux meilleurs entrepreneurs pour opérer en un temps record les travaux de rénovation, c’est la promesse du partenariat entre la néo-assurance Luko et la plateforme de travaux de rénovation hemea (anciennement Travauxlib).

En associant leurs savoir-faire, ces deux startups de l’Assurtech et des Proptech vont pouvoir mieux accompagner leurs clients et développer leurs services.

Ainsi, Luko sollicite l’expertise travaux de hemea en cas de sinistre pour les gros chantiers supérieurs à 10 000€. hemea pourra ainsi établir un devis pour les travaux de rénovation et mettre en relation les clients de la néo-assurance avec des artisans labélisés hemea, reconnus pour leur fiabilité, leur coût maîtrisé et leur respect des délais.

De l’autre, LU pourra équiper de ses technologies de protection les clients de hemea qui le souhaitent pour éviter de potentiels sinistres. Jusqu’ici réservée aux assurés Luko, cette offre s’adresse désormais à tous les particuliers. Ils pourront ainsi bénéficier de Luko Elec et Luko Door qui analysent respectivement la consommation électrique en temps réel et les mouvements de la porte afin de prévenir les anomalies électrique, incendies et intrusions.

« Nous sommes très heureux de nous associer à hemea. Luko veut changer le monde de l’assurance en offrant une nouvelle transparence, avec un service immédiat et hemea redonne ses lettres de noblesse aux travaux de rénovation. Nous partageons une même vision d’un monde de services où confiance transparence et innovation servent le client, plus vite et mieux », explique Raphael Vullierme, fondateur de Luko.

Open Innovation

Les deux start-up sont partenaires de grands groupes qui apprécient l’agilité des startups. Il y a peu, AXA France et hemea se sont associés pour proposer en exclusivité la toute nouvelle garantie « bonne fin de chantier » permettant aux particuliers de profiter d’une couverture jusqu’à 500 000 €. Luko, la néo-assurance habitation 100% digitale a dévoilé son assurance maison par imagerie satellite, en partenariat avec Munich Re, leader mondial de la réassurance.

Dans le même temps Luko comme hemea accélèrent leur développement et enrichissent leur proposition de valeur grâce à des partenariats avec des startups. Luko a ainsi récemment annoncé son partenariat avec Lydia pour proposer des remboursements instantanés et hemea avec Je rêve d’une maison. Ce nouveau partenariat démontre la maturité de l’écosystème startups avec des collaborations pertinentes qui mettent en exergue les nouveaux bénéfices offerts à leurs clients.

« Avec Luko nous voulons offrir une nouvelle transparence à des métiers qui jusque-là étaient opaques et n’avaient pas évolué depuis plus d’un siècle. La digitalisation dans les métiers des travaux et de l’assurance permet une simplification sans précédent et favorise une confiance vertueuse génératrice de travail et d’emplois », explique Matthieu Burin fondateur de hemea.