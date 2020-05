Déconfinement : L’Adresse s’offre une campagne de pub pour accompagner ses clients dans la reprise de leur projet

Le réseau immobilier, l’Adresse, s’offre une campagne de communication pluri-médias d’ampleur avec plus 1 000 diffusions sont prévues en 3 semaines BFM TV et CNews.

Plus que jamais, le réseau immobilier l’Adresse innove au plus grand bénéfice de ses clients qui peuvent ainsi poursuivre ou engager des projets immobiliers et ce, en toute sécurité, que ce soit au sein des agences tout juste rouvertes ou depuis chez eux.

Afin de leur faire connaître ses services et nouveautés digitales, la coopérative déploie, tout au long du mois de mai, une campagne publicitaire pluri-médias complète comprenant un display digital sur une sélection de portails immobiliers, un nouveau spot TV de 12 secondes en diffusion depuis le 11 mai sur les chaînes d’informations en continu BFM TV et CNews, ainsi qu’une présence renforcée sur le web et les réseaux sociaux.

Un nouveau spot publicitaire pour mettre en lumière les services digitaux du réseau

D’une durée de 12 secondes et réalisé par la SEP, Société Européenne de Publicité, le nouveau spot publicitaire de l’Adresse présente toutes les démarches digitales proposées par la coopérative. Ainsi, au cours de ce spot immersif, le consommateur découvre qu’il peut désormais, depuis son salon, procéder à une pré-estimation de son bien à distance, faire des visites à 360° ou encore signer de manière électronique.

Plus de 1 000 diffusions sont prévues en 3 semaines sur les très regardées chaînes d’informations que sont BFM TV et CNews, permettant au plus grand nombre de connaître les services proposées par le réseau, désireux de rendre possible la concrétisation de tout projet immobilier, qu’il soit en cours ou le fruit de ce confinement, et ce dans les conditions de son choix : de visu au sein des agences rouvertes depuis le 11 mai ou de façon digital depuis chez lui. C’est une nouvelle fois l’ADN innovant, solidaire et humain de la coopérative qui s’exprime pleinement au sein de ce nouveau film publicitaire.

Un dispositif complet comprenant également le web et le digital

Dans la continuité de la pub TV, un display digital venant relayer ces messages est diffusé sur une sélection de portails web immobiliers clés tels que Le Bon Coin, le Figaro Immobilier, Paru Vendu.fr ou encore Bien’Ici. De même, une présence accrue sur Google sera de mise via une campagne Google Adwords optimisant le référencement naturel des agences au local et permettant au client, en un clic, d’accéder directement à un formulaire adapté à sa recherche.

Les réseaux sociaux ne seront pas oubliés puisque le dispositif comporte une campagne de sponsorisation sur Facebook, faisant la part belle à une communication de proximité, adaptée et personnalisée par périmètre géographique.

Et une campagne SMS …

Enfin, une campagne SMS ciblant les propriétaires de biens immobiliers situés à proximité des agences du réseau vient clore ce dispositif. « Au regard de la situation inédite que nous traversons, il est apparu essentiel à l’ensemble du réseau l’Adresse d’adapter au digital ses services et outils afin de permettre aux Français, tous consommateurs d’immobilier, qu’ils soient locataire, propriétaire, futur acquéreur,… de poursuivre leur vie immobilière de manière adaptée. Désormais, nous avons à cœur, au travers de cette campagne pluri-médias d’ampleur, de leur faire savoir, jusque chez eux, que nous sommes plus que jamais à leurs côtés ! » conclut Brice Cardi, Président du réseau l’Adresse.