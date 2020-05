Welkeys pilote la location saisonnière avec son SafePack

Welkeys lance une offre de conciergerie « SafePack » à destination des propriétaires désireux de louer en toute sécurité leurs biens à des vacanciers ou des populations nomades dans le respect des règles d’hygiène imposées par la crise sanitaire.

La location saisonnière de courte ou moyenne durée est un moyen utile et durable de rentabiliser un bien immobilier. Avec la crise sanitaire ainsi que les consignes de sécurité face au nouveau coronavirus, le secteur du tourisme vit une période très compliquée. Dans l’expectative d’un scénario de déconfinement sans obstacle, s’amorce un retour de fréquentation touristique dynamique progressif sur les prochains mois. Les Français partirons moins loin, et privilégierons l’hexagone pour les beaux jours et les congés

d’été. La sensibilité écologique se renforce plus que jamais dans les esprits et le respect des gestes barrières perdure.

Louer en toute sécurité et lancement du « Safepack »

Spécialiste en gestion et conciergerie 2.0 dédiée à la location immobilière courte et moyenne durée, Welkeys accompagne désormais, les propriétaires désireux de louer en toute sécurité, en adaptant tout d’abord les consignes de l’entretien et du ménage des appartements ou maisons à destination des vacanciers et populations nomades. L’accueil et les rendez-vous sont également revus et mis en conformité en fonction des recommandations de l’Etat. Enfin, un pack d’accueil est élaboré Le « Safepack » et remis aux voyageurs. Il s’agit d’une boite personnalisée dans laquelle chaque personne trouve des masques, du gel hydro-alcoolique, une fiche avec les consignes de ménage et des numéros utiles.

Welkeys permet également la réservation de lieux dans le rayon des 100 km de déplacements autorisés à ce stade, dans toute la France et les réservations sont aussi axées en régions en fonction de la réouverture des plages, parcs et jardins, lieux publics, reprise des évènements culturels etc….

Enfin Welkeys propose son offre de gestion courte et moyenne durée, aux propriétaires souhaitant louer leurs biens sur le long terme, pendant 1 à 12 mois en marge de la location saisonnière.

Une simplicité et une facilité de gestion pour les propriétaires, une sécurité et une expérience voyageurs enrichie. Toutes les conditions sont réunies par Welkeys afin de toujours se réinventer et s’ancrer plus que jamais dans ces secteurs du tourisme et de l’immobilier, très impactés par une pandémie mondiale, qui néanmoins peut et doit se relancer de manière progressive et adaptée dans un futur proche.

