Covid-19 et crise de couple : « Divorce : les procédures », un nouveau guide aux Editions Francis Lefebvre

Vous avez mal vécu le confinement à deux ? Vous envisagez de lancer une procédure de divorce ? Le dossier pratique Thèmexpress « Divorce : les procédures » est fait pour vous. Il paraitra le 17 juin aux Editions Francis Lefebvre.

À jour au 15 avril 2020, cet ouvrage intègre notamment la loi de réforme pour la justice et ses décrets d’application. Indispensable pour choisir la procédure adaptée et la conduire à son terme, cet ouvrage expose le déroulement, étape par étape, de chaque procédure, avec leurs spécificités, les passerelles possibles et les voies moins contentieuses qui peuvent être empruntées.

Une réforme reportée en raison de l’épidémie Covid-19

Complet, il décrypte la réforme de la procédure des divorces contentieux (demande en divorce, saisine du juge, audience d’orientation et sur mesures provisoires, etc.) dont l’entrée en vigueur a été reportée en raison de l’épidémie Covid-19.

Le dossier « Divorce : les procédures » présente le divorce par consentement mutuel et détaille les rôles de l’avocat et du notaire lorsque les époux choisissent un divorce sans juge. Il propose enfin des modèles d’actes et la jurisprudence la plus récente.

Collection «Thèmexpress». À jour au 15 avril 2020. Rédigé par la rédaction des Editions Francis Lefebvre. Format : 19 x 23 cm. 500 pages – 59 euros