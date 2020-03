COVID -19 : Agents immobiliers, Bien’ici vous offre 45 jours de diffusion gratuite

Plus que jamais, nous souhaitons soutenir les professionnels dans cette période tendue et inédite à plus d’un titre. La mesure que nous proposons leur permettra de maintenir la diffusion et, nous l’espérons, d’anticiper la reprise.

Bien’ici est solidaire des professionnels de l’immobilier. Le portail offre 45 jours de diffusion à tous ses adhérents, à compter du 15 mars.

Dans le contexte actuel lié à la propagation du virus COVID -19, la fermeture provisoire des agences immobilières, bureaux de vente et boutiques empêche les professionnels de l’immobilier d’exercer pleinement leurs activités.

Bien’ici, portée à la fois par une vocation d’accompagner tous les professionnels de l’immobilier et par des valeurs humaine et solidaire, annonce ce jour offrir 45 jours de diffusion à tous ses adhérents, à compter du 15 mars. Une décision forte, validée unanimement par l’ensemble des membres du conseil d’administration, tous professionnels de l’immobilier.

Maintenir la diffusion et anticiper la reprise

De façon concrète, Bien’ici prendra contact avec ses clients pour expliquer ce dispositif mais ils n’auront rien à faire pour en bénéficier. Cela s’opérera automatiquement.

« Plus que jamais, nous souhaitons soutenir les professionnels dans cette période tendue et inédite à plus d’un titre. La mesure que nous proposons leur permettra de maintenir la diffusion et, nous l’espérons, d’anticiper la reprise. Les biens restent ainsi visibles sur Bien’ici, les professionnels immobiliers continuent de recevoir des contacts acquéreurs/vendeurs et l’ensemble des fonctionnalités restent opérationnelles. Dans ce contexte si particulier, il nous semble évident de faire preuve de solidarité et de contribuer, à notre niveau, au soutien des professionnels de notre secteur », David Benbassat, Directeur Général de Bien’ici.