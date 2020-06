4 Français sur 10 profitent d’un déménagement pour changer leurs abonnements et faire des économies

Avec 3 millions de déménagement chaque année et parce qu’il concerne différents contrats, le déménagement est une opportunité idéale pour faire le tri dans ses abonnements, revoir ses dépenses contraintes ainsi qu’opter pour des offres plus adaptées à ses besoins. Chez lesfurets, nous proposons un service personnalisé à nos clients qui leur permet en quelques clics, de résilier directement leurs contrats.

Alors que le confinement a fait naître des envies de déménagement chez près d’un Français sur 5, le comparateur lesfurets a interrogé les Français, en partenariat avec l’institut YouGov, pour faire le point sur leur organisation logistique et administrative lors d’un changement d’adresse.

Au cours de la période de confinement, près d’un Français sur 5 a eu envie de déménager (19 %). Un chiffre qui laisse présager une hausse des déménagements au cours des prochains mois. À ce titre, le comparateur lesfurets a interrogé les Français pour faire le point sur leur organisation logistique et administrative lorsqu’ils changent d’adresse.

Quand déménagement rime avec abonnements …

D’après une étude du réseau Les déménageurs bretons, 64% des professionnels du déménagement s’attendent à une haute saison (de mi-juin à mi-septembre) plus intense que les années précédentes.

Or, selon une enquête YouGov pour le comparateur lesfurets, un déménagement est l’opportunité de changer ses contrats d’abonnements pour près de 4 Français sur 10, notamment :

Le contrat d’électricité (41 %), principalement pour les CSP+ (58 %) ;

Le contrat d’assurance habitation (39%), en particulier pour les familles avec enfants (52 %);

L’abonnement de la box Internet (38 %), principalement chez les 35/44 ans (52 %).

Afin d’effectuer ces changements, un tiers des Français va consulter un comparateur (30%) à quasi-égalité avec la prise de contact directe avec leurs propres fournisseurs (35%). Les adeptes de la comparaison étant les plus jeunes (49% des 18/24 ans).

… et quand déménagement rimes aussi avec économie

Pour la moitié des Français, changer d’abonnement signifie économiser de l’argent (51 %). Si certaines personnes ont déménagé sans avoir changé de contrat, les principales raisons étaient qu’elles étaient satisfaites de leur(s) contrat(s) actuel(s) ou qu’elles jugeaient cela trop complexe (10%). On note que 64 % des Français se disent intéressés par une plateforme qui permettrait de simplifier les démarches pour changer d’abonnement et payer moins cher les frais de déménagement, notamment les CSP + (74 %).

Rami Karam, Directeur Général chez lesfurets, déclare : « Avec 3 millions de déménagement chaque année et parce qu’il concerne différents contrats, le déménagement est une opportunité idéale pour faire le tri dans ses abonnements, revoir ses dépenses contraintes ainsi qu’opter pour des offres plus adaptées à ses besoins. A titre d’exemple, si l’on prend les contrats d’énergie, ce sont 20 000 devis qui sont réalisés sur notre site permettant aux Français de réaliser jusqu’à 200 euros d’économie chaque année. Nous savons que le changement de contrat peut être une tâche fastidieuse aussi chez lesfurets, nous proposons un service personnalisé à nos clients qui leur permet en quelques clics, de résilier directement leurs contrats ».

Près d’un Français sur 2 plébiscite une prise en charge des démarches administratives

Les résultats de l’étude montrent que les Français souhaitent déménager avant tout pour des raisons d’espace (28 %), des raisons familiales (25 %) ou professionnelles (19 %). Pour un changement d’adresse, ils sont prêts à allouer en moyenne la somme de 1 086€. Au global, les Français estiment que l’organisation logistique (66 %) et les transports des biens (65 %) sont les étapes qui requièrent le plus d’accompagnement. Près de la moitié des Français (48%) plébiscite une prise en charge des démarches administratives notamment chez les 18/24 ans (39 %) et les 35/44 ans (32 %).

Un Français sur 5 envisage de faire appel à des déménageurs professionnels (22 %), chez les plus seniors en priorité (45 % des 55 ans et plus). Alors qu’en termes d’organisation logistique, la grande majorité d’entre eux envisage de faire appel à leurs proches (61 %) plutôt que déménager seul (22 %). 41 % des Français mobilisent toute la tribu pour faire et défaire les cartons. Parmi ceux qui disent vouloir faire appel à des professionnels, 72 % évoquent la raison de moins de fatigue et 58 % moins de stress. Pour plus d’un tiers, l’assurance des biens (37 %) intervient dans la décision.

Une nouvelle offre déménagement chez lesfurets

Depuis 8 mois, le comparateur lesfurets a lancé son offre déménagement qui permet aux utilisateurs de comparer les offres de 230 professionnels. Si pendant le confinement le comparateur a vu s’opérer une baisse des simulations de 15%, lesfurets note une hausse de 45% des demandes de devis depuis le déconfinement et s’attend à une hausse continue dans les mois à venir au vu de la conjoncture et de la volonté des Français de continuer à investir dans des projets de vie