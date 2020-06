Le garden staging pour vendre plus vite sa maison

Vous vendez une maison disposant d’un jardin ? Prenez le temps de le sublimer avant de mettre votre bien en vente. Voici tout ce qu’il faut savoir pour déclencher un véritable coup de cœur.

Le garden staging à l’image du home staging permet de vendre sa maison plus rapidement. En effet, un extérieur agréable à regarder et qui montre son potentiel réel est un argument qui compte vraiment dans l’achat. Un terrain peu soigné, peu engageant et encombré donne une mauvaise impression et le visiteur peut penser que tout le reste de l’habitation est en mauvais état et a été négligé.

Pourquoi opter pour le garden staging ?

Une fois que vous avez pris la décision de vendre votre maison, la première chose à faire est de l’observer dans les moindres détails comme si vous étiez le futur acquéreur. Avec un œil neuf, vous verrez mieux les défauts de celle-ci et vous

pourrez procéder à la correction de ces derniers.

Si vous avez déjà mis votre bien en vente et qu’il ne se passe rien et que vous commencez à désespérer et à douter de la qualité de votre habitation, posez-vous les bonnes questions. Passez en revue l’intérieur du bien, mais également les extérieurs qui sont les premiers que vos visiteurs verront. Sachez que si vous mettez une pancarte à vendre sur une maison, dont les extérieurs sont négligés, vous n’aurez pas d’appel. En effet, l’image renvoyée nuit alors à votre bien.

Inutile de vous lancer dans des travaux de grande envergure, il suffit de faire attention à tous les petits détails pour que les visiteurs profitent de la superficie et en tout aient l’impression que le jardin est bien entretenu.

Si votre maison présente des défauts comme un environnement bruyant, vous devrez être d’autant plus vigilant sur l’état de la terrasse et du jardin qui doivent être attirants et impeccables. Le jardin est un atout, mais encore faut-il savoir le sublimer. Ce n’est pas si difficile à réaliser et généralement cela demande surtout du nettoyage.

Vous allez mettre votre terrain en scène comme le fait le home staging pour l’intérieur pour le rendre plus séduisant et créer l’effet « Wouahou » ou pour déclencher un véritable coup de cœur. Il faut savoir que le garden staging est destiné à sublimer votre jardin et votre terrasse sans pour autant nécessiter un gros budget. Si vos espaces extérieurs sont agréables, s’ils paraissent plus spacieux et aérés comme les jardins zen par exemple, vous allez alors séduire les futurs acheteurs qui se souviendront de votre maison. Cet environnement au charme certain est forcément propice à déclencher une vente.

Comment relooker votre jardin ?

Le jardin est généralement la première image que renvoie la maison aux visiteurs, à moins que celui-ci soit uniquement présent à l’arrière de la maison. Comme le précise les experts de Minutes Maison, les 30 premières secondes suffisent à avoir une impression positive ou négative d’une habitation. De ce fait, il est important que votre jardin corresponde aux critères que peuvent en attendre les visiteurs.

Si votre jardin et votre terrasse sont propices au repos ou à la détente, si le visiteur se projette en ayant envie de l’entretenir, vous marquez déjà un bon point. Il se peut même que les extérieurs soient le coup de cœur de l’acquéreur, lui permettant de faire abstraction de certains détails à l’intérieur qui le gênent un peu. D’autant plus aujourd’hui quand les extérieurs sont devenus des lieux de vie, la pièce en plus qui est tellement importante pour une famille. De plus, face à l’engouement pour le retour au naturel, les arbres fruitiers et un petit potager achèveront de convaincre.

En quoi consiste le garden staging ?

Dans la partie jardin



Enlevez tout ce qui traine : pierre, ferraille, déchets dus à des travaux…

Rangez vos outils, les sacs de terreau, les pots qui ne sont pas utilisés…

Nettoyez votre cendrier et votre barbecue.

Taillez les haies.

Tondez la pelouse.

Désherbez les zones qui en ont besoin.

Fleurissez vos plates-bandes et massifs.

Supprimez les fleurs fanées et les tiges abimées.

Disposez enfin quelques jolis accessoires qui subliment le résultat et donnent beaucoup de charme comme des

lanternes, de jolis pots et du mobilier de qualité que vous mettrez en valeur. Si vous avez trop de vis-à-vis et même si ça ne vous a jamais gêné, pensez aux visiteurs et installez des brise-vue

afin de créer un jardin intimiste qui saura les séduire à coup sûr.

Sur la partie terrasse

Vous allez procéder de la même manière pour la terrasse que pour le jardin, il va falloir :

Laver le revêtement de sol.

Débarrasser tout ce qui n’a pas lieu d’être là afin de profiter de l sa superficie entière.

Mettre au moins une table et quelques chaises pour suggérer un coin repas si ce n’est pas déjà fait.

Désencombrer comme vous le faites dans la maison et dépersonnaliser si nécessaire.

Agrémenter l’espace avec des fleurs, quelques plantes et quelques pots en bon état.

Le but est de montrer au visiteur qu’il est suffisamment vaste pour diner en famille ou pour recevoir.

Cet article a été rédigé par Jonathan Voogt, conseiller immobilier indépendant.