Le néo syndic de copropriété Bellman lève 4 millions d’euros et accélère son développement

Bellman vient de lever des fonds auprès de Lakestar, Connect Ventures et La Financière Saint-James. Bellman. Objectif : accélérer les développements de sa plateforme et recruter de nouveaux gestionnaires et développeurs.

100 copropriété sous gestion Il aura fallu à peine 8 mois à Bellman pour démontrer que l’on pouvait innover dans la gestion des copropriétés. Son service, sans engagement, mêlant humain et technologie est plébiscité par les copropriétaires pour son efficacité et sa transparence. La digitalisation permet aux gestionnaires Bellman de gagner en temps et en efficacité dans la gestion des copropriétés et d’offrir un service à valeur ajoutée aux copropriétaires. Grâce à un taux de satisfaction record -4,8/5 sur trustpilot, et un bouche à oreille viral, néo-syndic dénombre déjà 100 copropriétés sous gestion. Cette levée de fonds permettra d’accompagner cette croissance, en continuant à offrir ce niveau élevé de qualité de service, en recrutant davantage de gestionnaires pour mieux accompagner les copropriétaires et de développeurs pour faire évoluer les produits qui bénéficient aux copropriétaires comme aux gestionnaires. Transparence, efficacité et gain de temps

Les gestionnaires, utilisant les produits Bellman, ne perdent plus de temps avec des tâches sans valeur ajoutée et sont ainsi beaucoup mieux organisés, tandis que les copropriétaires bénéficiant des outils Bellman ont la satisfaction d’un syndic réactif, efficace et transparent. Bellman donne les clefs d’une gestion simplifiée, honnête et rapide en faisant attention à ce que l’innovation technologique ne se fasse au détriment des relations humaines. Les fonds levés permettront à Bellman d’allouer ses services à un nombre encore plus conséquent de demandeurs avec le même niveau d’exigence.

Des partenaires d’exception

Bellman s’est associé avec trois investisseurs :

Lakestar qui a un fort esprit d’entreprise et travaille aux côtés de fondateurs ambitieux pour créer des entreprises prospères (comme Glovo, Spotify, Harry’s, SoFi, etc)

qui a un fort esprit d’entreprise et travaille aux côtés de fondateurs ambitieux pour créer des entreprises prospères (comme Glovo, Spotify, Harry’s, SoFi, etc) Connect Ventures qui investit auprès d’entreprises qui cherchent à résoudre des problèmes en créant des produits ou services dans ce sens. Ils sont notamment partenaire de Citymapper, Homie, Fiit, Auxy, Berg, etc)

qui investit auprès d’entreprises qui cherchent à résoudre des problèmes en créant des produits ou services dans ce sens. Ils sont notamment partenaire de Citymapper, Homie, Fiit, Auxy, Berg, etc) La Financière Saint James qui réalise des investissements immobiliers diversifiés à vocation patrimoniale et des prises de participations financières dans des entreprises innovantes de l’univers du numérique et de la technologie.

Concrètement, à quoi vont servir les 4 millions d’€ ?

Depuis la création de Bellman nous sommes en perpétuelle quête d’amélioration, la qualité du service étant notre obsession. Nous restons concentrés sur l’Ile de France qui est un marché important et ces fonds vont nous permettre de supporter la croissance en maintenant cette qualité de prestation

L’amélioration constante des interfaces. Depuis sa création l’année dernière, la plateforme Bellman n’a cessé d’être améliorée, que ce soit les interfaces destinées aux gestionnaires ou celles destinées aux copropriétaires, elles sont en perpétuelle évolution. Bellman prend en compte les demandes des conseils syndicaux et des copropriétaires pour imaginer des nouveaux services et améliorer sa plateforme.

L’anticipation face à la forte demande. Bellman fait face à une forte demande et recrute de nouveaux gestionnaires, il était donc important d’anticiper cette croissance pour maintenir la qualité de gestion délivrée. Il peut y avoir jusqu’à 5 réunions avec des conseils syndicaux par jour.

La perfection du syndic de copropriété. L’ambition de Bellman est de proposer le meilleur des syndics, avec la promesse d’un service réactif, transparent et contribuant véritablement à l’amélioration de la vie en copropriété. « Cette levée de fond n’était pas urgente mais nos investisseurs constatant notre croissance et la traction du marché ont souhaité nous aider à accélérer, explique Antonio Pinto, co-fondateur de Bellman. Depuis la création de Bellman nous sommes en perpétuelle quête d’amélioration, la qualité du service étant notre obsession. Nous restons concentrés sur l’Ile de France qui est un marché important et ces fonds vont nous permettre de supporter la croissance en maintenant cette qualité de prestation » Nicolas Brand, partner chez Lakestar, commente : « L’approche ‘full stack’ des fondateurs Antonio et John nous a impressionnée. La technologie est utilisée pour rendre le service plus efficient mais aussi plus humain ! Nous sommes heureux de pouvoir aider Bellman à offrir son service de première classe à un plus grand nombre de copropriétaires en France, et à terme en Europe ».

L’officiel de l’info by MySweetimmo