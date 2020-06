Homebrella assure aussi vos appareils mobiles

Une assurance réparation idéale pour les outils numériques du quotidien

Alors qu’un Français sur trois déclare avoir déjà regretté de ne pas avoir pris une garantie ou une assurance affinitaire, notamment pour cause budgétaire2, Homebrella propose aujourd’hui une assurance abordable. Cette option protège différents types d’appareils mobiles tels que les smartphones, montres connectées, tablettes, appareils photo, ebooks, consoles de jeux portables, et bien d’autres encore.

5 euros par mois

Ce nouveau service permet d’assurer les appareils mobiles contre d’éventuels dommages matériels accidentels, l’oxydation accidentelle ou le vol pour 5€ seulement par mois. Si la chute représente l’accident numéro un pour un téléphone portable ou autre objet technologique, il est important de noter que ces appareils sont réparables dans 80% des cas2.

L’Option Tech couvre les sinistres ayant lieu dans le monde entier. Le diagnostic, la réparation et l’indemnisation du bien doivent cependant être réalisés en France métropolitaine et en euros. Le contrat sera souscrit avec Homebrella, mais la gestion sera assurée par SPB. Si le sinistre entre dans les conditions de la couverture et que l’appareil est réparable, il sera réparé par la station technique désignée par SPB. Si l’appareil n’est pas réparable, Homebrella rembourse à hauteur de la valeur de remboursement.

Pour 5€ par mois, l’Option Tech Homebrella garantit deux sinistres par an, dont un concernant les téléphones portables : à hauteur de 1500€ TTC et 200€ TTC pour les téléphones portables par période annuelle d’adhésion. Cette couverture s’applique à tous les appareils de technologie mobile du foyer (concubin, parent, enfant) et pas uniquement à un souscripteur unique.

