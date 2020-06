Prix au m2 Île-de-France : Les paramètres pris en compte ?

Afin d’investir, il est important de connaitre le prix au m2 en ile de France. Allons découvrir un peu plus à ce sujet ici.

Comment connaitre le prix au m2 en Île-de-France ?

Afin de procéder à l’achat ou la vente d’un bien immobilier au meilleur prix, il est indispensable de connaitre les prix pratiqués dans la zone où vous souhaitez emménager ou vendre le bien. Pour avoir le prix au m2 en ile de France, vous devez joindre des professionnels qui sauront bien estimer la valeur de votre bien. Certaines caractéristiques vont impacter sur les tarifs au m2.

Pourquoi il est important de connaitre les prix au m2 ?

Si vous voulez vendre une maison, un appartement ou un terrain, il est indispensable de connaitre le prix sur le secteur afin d’estimer avec précision la valeur effective du bien. Cela vous permettra de ne pas perdre de l’argent si vous faites une sous-estimation et de ne pas passer à côté d’une proposition d’achat, si le prix de votre bien est trop élevé.

S’informer sur le prix au m2 en ile de France est essentiel afin de mieux faire une évaluation de votre budget. Vous étudierez avec minutie toutes les offres qui vont se présenter à vous. Avec un prix bien établi, vous éviterez de perdre du temps et vous trouverez à coup sûr une bonne affaire ! Vous pouvez compter sur un professionnel comme City&You par exemple.

Mais comment connaitre le prix au m2 d’un bien en Île-de-France ?

Plusieurs options s’offrent à vous si vous désirez en savoir plus sur le prix au m2 d’un logement. Joindre les chambres départementales et interdépartementales des notaires de France est la solution la plus prisée.

En allant ici, vous aurez plus d’informations à ce sujet !

Consulter le service en ligne Patrim

Il s’agit d’un simulateur qui a été mis en place par le ministère des Finances. Grâce à lui, vous pouvez estimer la valeur de votre bien grâce à diverses caractéristiques comme l’emplacement, la surface, le type de bien. Vous pouvez même avoir accès à toutes les ventes faites dans votre emplacement. Vous aurez des données utiles et concrètes.

Cette estimation ne peut se faire que dans certains cas précis :

Pour évaluer les aides personnelles d’un bien ;

La vente ou l’achat d’un bien immobilier ;

La déclaration de succession ou d’ISF ;

Une procédure administrative ;

Une donation.

Pour l’utiliser, vous devez vous connecter au site impots.gouv.fr.

S’adresser aux chambres notariales de France

Ce professionnel saura vous donner toutes les informations utiles pour que vous puissiez faire une estimation de la valeur réelle de votre bien. Il faudra néanmoins évaluer les caractéristiques du bien que vous désiriez acquérir ou vendre.

De quoi va dépendre la valeur d’un bien ?

Afin d’avoir l’estimation concrète d’un bien immobilier, il ne faut pas juste prendre le prix au m2 moyen d’une zone et le multiplier par la superficie du bien. Il faut se dire que chaque bien est unique en son genre, donc il y a divers paramètres qui entrent en jeu.

L’emplacement du bien

C’est sans aucun doute le premier critère qui impacte sur la valeur d’un bien. Sa situation va définir son prix. Certains lieux sont particulièrement recherchés.

Un bon emplacement doit être proche des transports en commun, avoir une bonne exposition au soleil, avoir de nombreuses commodités à proximité ou encore être paisible. Dans les zones très recherchées, il sera simple de dénicher des acheteurs !

La superficie du bien

Plus la superficie de la maison est grande, moins le prix au m2 sera élevé. Dans un appartement, le prix au m2 d’un studio est plus important que le prix d’un appartement T2 par exemple. Le nombre de pièces est également important, car il est plus facile de vendre avec 2 ou 3 chambres qu’une seule.

La vétusté du bien

Il est tout à fait normal qu’avec le temps une maison se dégrade sauf si vous l’entretenez souvent. L’âge d’un bien est primordial. Tout vendeur doit bien prendre en compte son système de chauffe, sa toiture, sa structure de base ou encore l’isolation. La qualité des matériaux est aussi importante, plus il sera de qualité, plus le bien sera attractif.

Les équipements du logement

Si vous voulez mettre en valeur votre bien, il y a divers aménagements possibles en fonction de vos moyens : rajouter une piscine, une cuisine aménagée, la présence d’une terrasse, de multiples salles de bain… Ces prestations supplémentaires ne peuvent que le mettre en valeur.

Plus vous mettrez en exergue ces équipements attractifs, plus le bien sera mis en valeur. Si vous vendez une maison dans le Sud, une maison avec une belle vue et une piscine est attractive étant donné que c’est une zone où le soleil est au rendez-vous tout au long de l’année. Pour un bien centre-ville, un appartement avec une terrasse a plus de valeur ajoutée.