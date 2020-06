Orpi soutient l’EFS et l’opération #PrenezLeRelais pour la promotion du don de sang

Christine Fumagalli, Présidente du réseau Orpi

Particulièrement sensible à la cause portée par l’EFS, la #TeamOrpi est fière de s’engager pour la 3ème année à ses côtés. À notre échelle, nous souhaitons soutenir cette initiative et inviter nos proches, nos collaborateurs, nos clients… à agir tout au long de l’année en faveur de cet enjeu de santé publique. La solidarité fait partie de l’ADN de notre coopérative, c’est pourquoi nous prenons le relais !