Orpi lance son mandat unique : « Le mandat by Orpi »

Le « Guide pratique : Famille et successions 2019 » est paru

Il était impératif de guider nos clients face à la profusion d’offres commerciales et de mettre en avant le rôle de nos collaborateurs

Parce que les exigences des consommateurs évoluent en permanence, Orpi s’appuie sur son expérience pour adapter son offre au bénéfice de la satisfaction client. Le réseau lance une nouvelle offre de mandat unique. Décryptage …

Dans un secteur où les offres commerciales et les acteurs se démultiplient sans se différencier, Orpi lance un nouveau mandat de vente. Unique et propriétaire il vient simplifier l’offre commerciale et garantir l’accompagnement d’un expert à chaque étape d’un projet immobilier. L’objectif : faire bénéficier aux clients de la coopérative d’un suivi personnalisé avec un socle de services exclusifs. Parce que les exigences des consommateurs évoluent en permanence, Orpi s’appuie sur son expérience pour adapter son offre au bénéfice de la satisfaction client.

Un mandat pertinent, développé en réponse aux évolutions du marché

« Il était impératif de guider nos clients face à la profusion d’offres commerciales et de mettre en avant le rôle de nos collaborateurs », précise Christine Fumagalli, Présidente du réseau Orpi.

3 piliers pour ce nouveau mandat

Orpi mise une nouvelle fois sur la qualité de son accompagnement et l’expertise des professionnels de son réseau pour se démarquer et repenser l’approche du mandat de vente. Ce nouveau « Mandat by Orpi » est l’expression de l’engagement de la coopérative pour atteindre la satisfaction client. Il repose sur 3 piliers :

Vendre au meilleur prix : la coopérative, en comptant sur ses 1 300 agences, dispose du maillage territorial le plus puissant du marché. Ses experts développent une connaissance pointue des zones où ils exercent. Cette vision, associée à une « Étude Comparative de Marché », garantit une estimation juste et transparente des biens.

Vendre rapidement : Orpi met à profit une gamme de services complète, élaborée pour valoriser les biens et gagner en efficacité. De la promotion à la signature du compromis, Orpi s’engage à garantir un délai de vente optimal.

Vendre sereinement : un accompagnement global matérialisé par l’élaboration d’un plan d’action avec le client et l’organisation des diagnostics et attestations nécessaires à la vente afin de rassurer le vendeur à tous les niveaux.

De « l’estimation aux cartons », l’objectif du nouveau « Mandat By Orpi » est avant tout de réaffirmer le rôle de tiers de confiance de l’agent immobilier. Cette offre de mandat simplifiée et partagée par tout le réseau, mise sur un accompagnement personnalisé du client aussi bien dans l’avancée de son dossier que dans toutes les étapes clés de la transaction, notamment celle de la signature du compromis, désormais garantie en 72h.

Des remontées terrain pour construire une offre adaptée aux attentes des vendeurs

Pour concevoir cette nouvelle offre, la coopérative s’est appuyée sur les retours d’expériences de ses collaborateurs et de leurs clients pour identifier les points indispensables à une transaction réussie.

Cette nouvelle formule engage les agents immobiliers dans le respect d’un cadre qui concerne aussi bien la valorisation des biens, que le respect des délais de la transaction pour gagner en performance. Elle s’inscrit dans la démarche stratégique d’Orpi de faire évoluer ses process pour permettre à ses collaborateurs de se concentrer sur leur véritable valeur ajoutée : le conseil et l’accompagnement client.

« L’objectif est de créer un mandat en adéquation entre les attentes de nos clients et les services de nos professionnels. La création d’un socle commun pour tous nos collaborateurs est primordiale pour conserver notre longueur d’avance. Ce mandat est une nouvelle illustration de nos engagements en faveur de la valorisation de nos métiers », précise Christine Fumagalli, Présidente du réseau.