Home Staging Peinture dans votre salle de bain !

Achat, vente, location, estimation… chaque semaine, Evelyne Gielen livre ses conseils, truc et astuces d’agent immobilier. Et autant le savoir, les conseils d’Evelyne, ça décoiffe !

Les couleurs de votre salle de bain ne la mettent pas forcément en valeur? Valorisez le fait que la baignoire soit fonctionnelle et adaptable, détachez votre rideau de douche, enlevez les détails génants comme par exemple le papier toilettes et les serviettes de bain, repeignez le carrelage et le mur !

Le tout est de rendre visuelle la pièce plus grande, plus lumineuse, plus vendeuse, plus neutre, pour plaire au plus grand nombre.

Veillez à avoir les bons produits, et dégraissez bien les supports !