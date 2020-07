Ahmed El Zoghlami rejoint les Agences de Papa en tant que Directeur Marketing et Artistique

Ahmed El Zoghlami, diplômé de l’Ecole Centrale Paris, rejoint les Agences de Papa pour développer notamment l’identité de l’entreprise.

Ahmed El Zoghlami débute sa carrière en 1996 en créant son propre studio graphique: EZA Graphic, avant de se lancer en 1997-1998, dans la réalisation de plusieurs campagnes publicitaires pour des maisons de luxe telles que Cartier, de grandes entreprises dans le secteur de l’énergie telles que Total et pour des médias comme RTL.

En 2003, Ahmed El Zoghlami rejoint Nike Europe et occupe la fonction d’« Idea Manager » où il dirige le département tendances pour la marque. En 2005 il rejoint l’équipe de Pascal Manry, Vice-Président de JWT Paris, une importante agence de publicité américaine où il réalisera plusieurs campagnes publicitaires pour de grands comptes tels que Rolex, Lipton, Huggies.

Tout au long de sa carrière les réalisations d’Ahmed El Zoghlami séduisent des jurys prestigieux. Entre 2005 et 2019, Ahmed El Zoghlami remporte 25 prix internationaux, le Silver Eurobest 2006, le Bronze New-York Festival 2006, le Silver Art Director French Club 2005 et le Cristal Grand prix Africain 2019.

Plus qu’un publicitaire, il performe également dans le contenu digital. En 2013, il signe la réalisation d’un film de 8 minutes sur Maradona. Devenue un phénomène viral avec 42 millions de vues en seulement 6 heures, cette vidéo retrace l’histoire de « La main de Dieu », un épisode qui a marqué l’histoire du football contemporain.

« Tout au long de ma carrière, j’ai surtout eu l’occasion de collaborer avec des marques déjà établies et installées c’est pourquoi, rejoindre les Agences de Papa est une formidable opportunité. Cette fois, je vais en effet être impliqué au début d’une aventure qui va me permettre fort de mes 15 années d’expériences, de construire et de structurer une jeune marque et de contribuer à écrire son histoire« , explique Ahmed El Zoghlami

Ahmed El Zoghlami a rejoint les Agences de Papa en juillet 2020, pour occuper les fonctions de Directeur Marketing et Artistique afin d’établir une stratégie marketing et digitale. Il est également en charge de développer l’identité de l’entreprise.