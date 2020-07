Besoin de se mettre au vert ? Jardins-prives.com sera gratuit tout l’été !

Jardins-prives.com, 1er site de location et de partage de jardins entre particuliers, rend gratuite l’utilisation de sa plateforme en ne prélevant aucune commission sur ses locations pendant toute la période estivale.

Après deux mois de confinement, de nombreux citadins aspirent au vert, au calme, à l’oxygène et Jardins-prives.com leur permet de trouver le jardin adapté à leurs envies, à leurs contraintes de déplacement et dans des budgets très raisonnables.

Dans un contexte de déconfinement progressif, alors que beaucoup de Français sont encore dans l’incertitude quant à la possibilité de prendre des vacances, Jardins-prives.com permet de se mettre au vert pendant une journée, un weekend, une semaine ou un mois. Profitez-en : la plateforme, en ne prélevant aucune commission sur ses locations pendant toute la période estivale, sera gratuite tout l’été !

Un jardin, mille possibilités …

Créée en mai 2016, Jardins-prives.com est aujourd’hui en France, la première plateforme de location et de partage de jardins privés. La jeune pousse lance régulièrement de nouveaux services et propose aujourd’hui l’une des offres.

Louer un jardin pour un moment de détente en famille ou entre amis, un événement personnel ou d’entreprise. « Nous avons progressivement différencié notre offre en fonction des activités recherchées : jardin avec piscine, avec barbecue, parcs arborés et jardins d’exception pour les grands événements (mariage, anniversaire, réception…). Chacun peut trouver chez nous le jardin de ses envies », souligne Maeva Bel Harat, co-fondatrice de la société.

Entretenir un jardin et participer à l’économie du partage. En échange de travaux de jardinage, le propriétaire propose au particulier la jouissance de son jardin pour une durée définie d’avance. Le même principe s’applique au coin potager : cultivez fruits et légumes dans le jardin d’un propriétaire, et partagez une partie de la récolte.

Séjourner dans une Tiny house* : Il est dorénavant possible de louer un espace vert équipé d’une petite maison écologique en bois afin de profiter de vacances en pleine nature et en totale autonomie !

Louer pour un moment de détente en famille jardins, parcs arborés …

Sur Jardins-prives.com, les particuliers peuvent trouver toutes sortes de jardins d’agrément (avec piscine, barbecue, potager, étang ou rivière…) à louer pour un moment de détente en famille, des jardins d’exception et des parcs arborés pour un mariage, un anniversaire ou une réception d’entreprise.

«Notre plateforme relie des milliers de citadins en manque d’espaces verts aux propriétaires qui souhaitent ouvrir leurs jardins tout en s’assurant d’un complément de revenu saisonnier. Dans le contexte actuel, nous avons décidé de rendre notre offre encore plus accessible en ne prélevant aucune commission sur les locations de jardins pendant tout l’été. En d’autres termes, notre plateforme devient entièrement gratuite pour la saison 2020», explique Pascale Krief, co-fondatrice de Jardins-prives.com.

Un retour au simple au naturel

Fondée sur les principes de l’économie collaborative, qui privilégie le lien social et la préservation environnementale, Jardins-prives.com s’inscrit dans un mouvement de fond qui conjugue aspiration à la décélération (slow life), retour au simple, au naturel, recherche de convivialité, engagement personnel dans la protection de la biodiversité, désir d’une nourriture saine.

Tous au jardin !

En ces temps de crise sanitaire et économique, le jardin constitue à la fois un refuge et un lieu de partage, un espace d’évasion et de réflexion, un mini-territoire de biodiversité et une source de produits frais.

« Parallèlement à la location, nous avons développé le partage de jardins. Par exemple, le propriétaire d’un potager peut offrir à un particulier la possibilité de cultiver fruits et légumes sur sa parcelle et de conserver en échange une partie de la récolte », précise Pascale Krief.

« Notre entreprise en herbe tient en trois mots : tous au jardin ! », conclut Maeva Bel Harat, co-fondatrice de Jardins-prives.com. Soucieux du bien-être de ses utilisateurs, Jardins-prives a mis en ligne sur son site internet un guide sanitaire à destination des propriétaires et de leurs hôtes pour les conseiller sur les bonnes pratiques et les gestes barrières à adopter lors de leurs locations.

*Micro-maison écologique construite en bois et le plus souvent montée sur roues. Le « tiny housing » désigne aussi un mouvement social et architectural qui privilégie la frugalité et le contact direct avec la nature. Un jardin, mille possibilités