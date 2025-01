Les adieux de Sylvie Vartan : L’icône se raconte et tire sa révérence dans son Palais

À 80 ans, Sylvie Vartan, icône yéyé et star des seventies, a fait ses adieux à la scène ce week-end. avec trois ultimes concerts intitulés « Je tire ma révérence » au Palais des Congrès de Paris. Après 63 ans de carrière, elle offre à son public un voyage musical chargé d’émotions et de souvenirs.

Un dernier show au Palais des Congrès

En novembre dernier, elle illuminait déjà le Dôme de Paris. Ce week-end, Sylvie Vartan est revenue dans ce Palais des Congrès, un lieu symbolique où elle a marqué les esprits avec des shows à l’américaine dès la fin des années 70. Du jamais vu à l’époque !

« Je suis heureuse de vous retrouver ici, dans ce Palais des Congrès où j’ai tellement de souvenirs. Ici, c’était un peu chez moi à une époque », confie-t-elle sur scène.

Ce samedi soir, le public que l’on imagine volontiers composé de fans de la première heure, est venu nombreux voir la star. Sylvie nous accueille donc comme à la maison pour un ultime show orchestré par » le général, ma force, ma foi dans la vie « , son mari le producteur américain Toni Scotti . L’icône nous invite « à partager six moment magiques de sa vie et de sa carrière ». Et l’on ouvre avec elle le livre de nos souvenirs.

À lire aussi Immobilier Paris : Les scènes du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille fermeront pour travaux pendant deux ans chacune

Une vie de tourbillons

Il y sera question de son amour passionnel avec Johnny, de son Olympia avec les Beatles, de ses concerts à Las Vegas. Elle évoquera ses disparus qui lui sont chers, son frère Eddy, son ami Carlos. Samedi soir, le public a eu droit à une apparition surprise de Patrick Bruel -débarqué tout droit de Los Angeles où sa maison est partie en fumée, pour un duo attendrissant « On est moins jeunes, on est moins beaux, cheveux au vent ».

La blonde à la voix grave nous emmène aussi à Sofia, sa ville natale en Bulgarie. Née Sylvie Georges Vartanian en 1944 a huit ans lorsque sa famille a fui le régime communiste pour rejoindre la France. Elle revient sur l’arrivée à Paris, son public la douleur de l’exil, les débuts modestes à Paris dans une chambre d’hôtel et conclut cette séquence par une reprise de « Je m’voyais déjà » de Charles Aznavour.

Elle raconte aussi l’adoption de sa fille Darina, réalisée lors d’un retour en Bulgarie en 1990 avec son second mari, Toni Scotti, épousé en 1984.

À lire aussi Immobilier Bordeaux : Les désillusions des investisseurs Chinois dans les vignobles

Une carrière marquée par les sommets et les épreuves

Avec 50 albums, 40 millions de disques vendus et 2 000 couvertures de magazines – plus que Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve !, Sylvie Vartan demeure une figure incontournable de la chanson française. Ses tubes La plus belle pour aller danser, Comme un garçon ou La Maritza, résonnent comme des échos à son histoire personnelle.

Pour autant, son parcours n’a pas été épargné par les drames. En 1968, Sylvie Vartan survit à un accident de voiture qui coûte la vie à son amie d’enfance. Deux ans après, un nouvel accident, dont Johnny ressort indemne, l’oblige à rester six mois aux États-Unis pour retrouver son visage. Elle en profite pour suivre des cours de danse et s’initier aux shows « à l’américaine ». L’union des enfants terribles du rock s’achève par un divorce en 1980, après moult accrocs, ruptures et réconciliations.

« J’ai toujours su me relever. Pour aimer plus fort et chanter l’amour qui s’en va, la solitude, les larmes », explique t-elle. La mélancolie la tient au corps depuis l’enfance.

Les adieux de Sylvie Vartan

Accompagnée de ses musiciens et de ses danseurs, Sylvie ravive la magie de ses plus grands succès : La plus belle pour aller danser, Comme un garçon, Nicolas, La Maritza, Irrésistiblement …

Bien sûr la silhouette est moins alerte, bien sûr la voix hésite mais les choristes sont formidables et la magie du show business opère. Car le public est venu aussi pour reconnecter avec des émotions d’une autre époque. Celle des show des Carpentier et des soirées TV avec Guy Lux, celles de Podium, d’OK magazine, des posters accrochés dans la chambre… Et ça fonctionne. Il faut voir la ferveur de la salle quand elle reprend ses tubes d’hier L’amour c’est comme une cigarette, Qu’est-ce qui fait courir les hommes…

Bien sûr, on a du mal à la croire quand elle annonce avec une voix mélancolique qu’elle va « retourner dans l’ombre », « se consacrer à ses enfants et petits enfants ». Mais peu importe. « Si Johnny est quasiment mort sur scène, ce ne sera pas le cas pour moi », a t-elle récemment rappelée au cours d’une interview.

Elle conclut donc le spectacle visiblement émue en remerciant le public et en répétant à l’envi « ma vie, c’est moi qui l’ai choisi ». Alors on se dit, que forcément, sa sortie de scène, c’est elle qui la choisit. Et que c’est peut être mieux comme ça. Parce que nous aussi on pourra chanter à nos enfants et petits-enfants « J’ai fêté les adieux de Sylvie Vartan ». Ainsi va la vie. Merci, Sylvie.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements