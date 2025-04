Vous aimez les spectacles qui font battre le cœur et bouger les lignes ? Ne passez pas à côté de Black Legends. Soul, gospel, Motown, jazz, blues, funk, disco… Le spectacle fait défiler un siècle de musiques noires américaines avec énergie et émotion.

Newsletter MySweetimmo

Une fresque historique et musicale

De l’esclavage dans les champs de coton au “Yes We Can” de Barack Obama, en passant par les luttes pour les droits civiques, Black Legends raconte en musique – et sans pathos – la quête de droits et de liberté des Noirs américains. Et transmet un message de paix, de fraternité et d’humanité, plus que jamais bienvenu par les temps qui courent.

À lire aussi Immobilier locatif : Les propriétaires proposent un régime fiscal unique pour les bailleurs

Une comédie musicale energisante

De “I Have a Dream” à “Yes We Can”, chaque tableau est une plongée dans une époque, une émotion, un combat. Portés par de formidables musiciens et les chorégraphies survitaminées de Thomas Bimaï, les chanteurs réinterprètent avec brio les titres iconiques Des Suprêmes, de Ray Charles, de Michael Jackson, ou encore James Brown. Mention spéciale aux costumes, réalistes et éclatants .

Bobino, le temple de la chanson rue de la Gaité (Paris 14) Il y a des salles qui ont une âme, et Bobino en fait partie. Depuis 1873, ce théâtre du 14ᵉ arrondissement vibre au rythme des artistes, du café-concert au music-hall, des chansonniers aux comédies musicales. Rue de la Gaîté (Paris 14ème) on vient pour rire, chanter, vibrer… puis prolonger la soirée en terrasse ou dans les ruelles de Montparnasse. Un quartier animé et accessible, où l’art de vivre parisien rime avec culture au quotidien.

En pratique : Où ? Théâtre Bobino. 14-20 rue de la Gaité, 75014 Paris. Quand ?Jusqu’au 26 avril 2025 Jeudi à samedi à 21h – Samedi à 16h30 – Dimanche à 17h. Combien ça coûte ? De 29 € à 79 €. Tournée “Hit The Road” au printemps 2026. black-legends.com

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements