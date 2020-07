Immobilier Portugal : En offrant un pouvoir d’achat 26 % supérieur à la France, le pays séduit les retraités

Le Portugal c’est bien pour les vacances mais aussi pour investir… Le pays est en effet le moins cher de toute l’Europe occidentale. Pour les Français, c’est le jackpot : selon Maison au Portugal, ils gagnent en moyenne 26 % de pouvoir d’achat par rapport à l’hexagone. Explications …

Depuis plusieurs années, le Portugal, qui offre aux nouveaux arrivants 300 jours de soleil par an, est la destination préférée des acheteurs français en quête des bonnes affaires. Les Français gagnent en moyenne 26% de pouvoir d’achat par rapport à l’hexagone, sans parler de nombreux avantages fiscaux dont les investisseurs peuvent profiter. Les explications de Maison au Portugal, LA société du Groupe Libertas qui prête main forte aux Français désireux de s’installer dans plusieurs villes portugaises.

Un pouvoir d’achat renforcé

Le coût de la vie au Portugal est moins cher que la moyenne des pays européens et dans 47% des autres pays dans le monde. L’Indice Mercer 2020 qui établit le classement du coût de la vie des villes, place Lisbonne en 105e position, loin après Paris (50e position parmi les villes les plus chères au monde). Ceci corrélé à l’indice de Qualité de vie où la capitale portugaise se place en 37e position devant Paris ou Barcelone, explique l’attrait du Portugal.

Le salaire minimum dans le pays s’élève actuellement à 635 euros par mois, ce qui en comparaison avec les ressortissants belges, français ou suisses permet d’imaginer une qualité de vie très confortable.

En comparant avec la France, le coût de l’alimentation ou des loisirs (cinéma, musées, restauration, vie nocturne…) est sensiblement moins élevé. Un acheteur français gagne ainsi entre 26% de pouvoir d’achat sur l’ensemble des postes de consommation par rapport à l’hexagone. Un écart encore plus visible quand on fait la même comparaison avec la Suisse, ce gain représente 74%.

Immobilier lisboète au prix très abordable

Depuis 2013, le Portugal séduit les acheteurs par ses avantages fiscaux qui restent extrêmement compétitif et le prix de l’immobilier très abordable. A Lisbonne le prix moyen des toutes les constructions confondues (ancien et neuf) s’élève à 3 247 euros/m² en 2019 (INE). Dans le centre de Lisbonne, les prix au mètre carré se situent entre 6 000 et 7 000 euros dans le neuf ou totalement rénové mais en s’éloignant un peu du centre-ville, les acheteurs ne dépenseront que 3 500 euros pour un mètre carré dans le neuf. Tout cela dans un cadre magnifique avec la vue sur le Tage, en face de Lisbonne.

Algarve : le sud du Portugal toujours très sollicité par les acheteurs

Le sud du Portugal reste la destination préférée des retraités européens et attire par son cadre de vie très agréable. Des magnifiques plages et réserves naturelles de l’Algarve sont accessibles pour les acheteurs via l’aéroport international de Faro. Quant aux prix de l’immobilier, ils se situent aux alentours de 2 900 euros/m² dans le neuf ou totalement rénové, ce qui reste très abordable pour les retraités français pouvant profiter d’une offre très riche de loisirs sur place et des plages à proximité.