Immobilier façade atlantique et Bretagne : idéal si l’on veut éviter les fortes chaleurs (sans greloter l’hiver)

Dans quelles villes acheter pour échapper à la hausse des températures ? Selon l’étude de Gridky, la façade atlantique et la Bretagne sortent les grandes gagnantes de cette chasse à la fraîcheur. Quelques villes en Corse et dans le sud de la France créent la surprise.

Il fait de plus en plus chaud et nos villes vont devoir se réinventer pour conserver davantage de fraîcheur afin de rester vivables. Mais cette nécessaire reconfiguration urbaine va prendre du temps.

Le comparateur immobilier Gridky.com a réalisé une étude, pour les acquéreurs souhaitent dénicher un logement permettant d’éviter la canicule sans pour autant se retirer en haut des montagnes, afin d’identifier les villes promettant des températures raisonnables l’été (entre 22 et 28° en moyenne maximale sur juillet / août) sans descendre en dessous de 2° l’hiver (moyenne minimale sur janvier / février).

Gridky.com a compilé les données détaillées de Météo France sur plus de 300 villes afin de réaliser cette étude. Voici la liste des 40 villes idéales pour un achat immobilier réussi si l’on veut éviter les fortes chaleurs (sans greloter l’hiver) :

L’étude de Gridky permet d’établir que la façade atlantique et la Bretagne sortent les grandes gagnantes de cette chasse à la fraîcheur.

Bonifacio et Sampolo en Corse créent la surprise

Quelques communes du sud tirent également leur épingle du jeu : Bonifacio et Sampolo en Corse, Nice, Cannes et Sète sur la côte méditerranéenne, et enfin Dourgne et Cugnaux dans la région toulousaine.

Torcy favorite en Ile-de-France

Étonnamment une commune d’Ile de France, Torcy, offre également des températures agréables, aidée sans doute en cela par sa proximité avec la Marne et avec le lac de Vaires-sur-Marne.

Anglet, La Rochelle, et Torcy : pour acheter dans le neuf

Parmi ce top 40 des villes au climat clément, Gridky a sélectionné 3 villes présentant des programmes immobiliers neufs particulièrement intéressants : Anglet, La Rochelle, et Torcy. Ces trois villes sont celles qui bénéficient des meilleures notes sur les 3 critères que la plateforme étudie pour identifier les biens les plus intéressants où habiter : l’attractivité du quartier, la facilité de la revente, et le potentiel de plus-value en cas de revente à terme (sur un horizon de 15 ans). Anglet, La Rochelle, et Torcy sont ainsi les villes qui proposent des programmes immobiliers neufs où ces 3 critères sont au-dessus de la moyenne des 15 000 biens notés pour cette étude.

« Le réchauffement climatique ne sera pas responsable de tout. Certaines villes vont mieux gérer leurs zones de fraîcheur et d’autres vont savoir tirer avantage de leur situation géographique privilégiée. Il est d’ores et déjà essentiel de repérer ces centres urbains naturellement bien protégés face à la montée des températures », commente Mathieu Morio, fondateur de Gridky.