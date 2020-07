Immobilier durable : La foncière Bellevilles réussit l’une des plus importantes levées de fonds 100% citoyenne en France

Il y a 6 mois je faisais la rencontre de 4 entrepreneurs engagés pour la revalorisation des territoires, dans le but de lever 700 K€ pour leur premier projet emblématique des Halles de la Cartoucherie à Toulouse. C’est avec satisfaction (et une once de fierté) que nous clôturons aujourd’hui leur levée de fonds comptabilisant 2 millions d’euros investis par des citoyens !

La foncière immobilière Bellevilles réussit un joli coup. Pour poursuivre son développement, la start-up lève 2 millions auprès de particuliers sur LITA.co : une des plus importantes levées de fonds 100% citoyenne en France !

Très présente à Toulouse, la foncière Bellevilles porte des programmes immobiliers responsables, qui ont l’ambition de construire une ville plus sobre, solidaire, résolument connectée aux besoins des territoires et des habitants qui les composent.

Pour poursuivre son développement tout en y associant directement les citoyens, la foncière Bellevilles a décidé de faire appel à l’épargne populaire en lançant un emprunt participatif sur LITA.co, 1ère plateforme digitale d’investissement dédiée à une finance durable, transparente et solidaire. Au total, 2 millions d’euros ont été récoltés auprès de 700 investisseurs particuliers; une des plus importantes levées de fonds 100% citoyenne en France !

Une volonté d’impliquer les citoyens

Bellevilles est une foncière immobilière engagée et guidée par la volonté d’avoir un fort impact social, économique et environnemental. Leur objectif: faire émerger des projets immobiliers vivants, écologiques, solidaires et hors du commun afin de participer à la revitalisation locale. Plutôt qu’exploiter des biens et produits immobiliers, Bellevilles souhaite «cultiver» des lieux de vie. Au quotidien, la foncière Bellevilles assure l’acquisition, la gestion et l’exploitation d’un portefeuille immobilier constitué de logements, de commerces, de rez-de-chaussée économiques, de tiers-lieux et d’espaces productifs.

La foncière Bellevilles : déjà une quinzaine de projets à son actif

Lancée il y a 9 mois par un quatuor de trentenaires aux compétences complémentaires (ingénieurs, architectes et entrepreneurs), la foncière Bellevilles compte déjà une quinzaine de projets à son actif. Pour se développer et concrétiser de nouveaux projets tout en impliquant les citoyens, la foncière s’est naturellement tournée vers l’épargne des particuliers. L’emprunt participatif lancé par la foncière sur la plateforme LITA.co a remporté un franc succès. Au total, 2 millions d’euros ont été récoltés auprès de 700 investisseurs particuliers souhaitant investir une partie de leur épargne dans l’économie réelle et ainsi participer directement au développement d’une ville plus écologique et solidaire.

« Il y a 6 mois je faisais la rencontre de 4 entrepreneurs engagés pour la revalorisation des territoires, dans le but de lever 700 K€ pour leur premier projet emblématique des Halles de la Cartoucherie à Toulouse. C’est avec satisfaction (et une once de fierté) que nous clôturons aujourd’hui leur levée de fonds comptabilisant 2 millions d’euros investis par des citoyens ! Un bel exploit qui s’explique par l’impact social et environnemental de leurs opérations, portées par ces entrepreneurs dont la complémentarité fait leur force », explique Vincent Domingues, chargé de campagne chez LITA.co.

Des projets concrets financés par l’épargne des particuliers

Les fonds récoltés serviront à financer plusieurs projets concrets immobilier à impact sur le territoire pour environ 16 000 m² et 13 M€ d’investissements :

le tiers-lieu emblématique de 13 000 m² des Halles de la Cartoucherie mixant gastronomie, culture, sport, coworking à Toulouse

la réactivation des 12 commerces de proximité de Croix- Daurade à Toulouse via la concertation, préfiguration et diagnostic territorial

la transformation de l’ancienne école Pasteur d’Albi, un projet Action Cœur de Ville qui mixe logements, commerce, atelier d’artiste et participant à améliorer l’attractivité du centre-ville

l’ouverture du café associatif l’Escabel d’Arnaud-Bernard à Toulouse

l’acquisition du Château de Montfranc en zone rurale à Arvieu (Aveyron) et sa transformation en coliving rural dédié à la transition écologique