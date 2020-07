Le Grand Prix de l’urbanisme a été décerné à Jacqueline Osty, par le jury réuni le 9 juillet 2020 à l’initiative d’Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement. Ce prix sera remis à la lauréate lors d’une cérémonie à la fin de l’année 2020.

Jacqueline Osty est née le 14 février 1954 à Casablanca (Maroc). Paysagiste double Grand prix national du paysage (2005 et 2018), elle est l’auteur de nombreux parcs, en France et à l’international, qui sont l’occasion de penser la relation entre ville et territoire : le parc Saint Pierre à Amiens, qui crée des liens entre la ville médiévale, celle des faubourgs, la ville de la Reconstruction et des grands ensembles ou encore le parc de Clichy Batignolles à Paris qui offre la nature en ville dans une approche écologique des sols vivants. Elle conçoit aujourd’hui des morceaux de ville en s’inscrivant dans une géographie et l’urbanisme existant, et permettant d’être davantage résilients face aux bouleversements sociaux, économiques, climatiques et culturels. Parmi ses réalisations figurent le quartier Flaubert à Rouen qui fabrique une ville nature au bord de l’eau, ou la nouvelle phase du développement de l’île de Nantes remettant la Loire au centre du projet urbain qu’elle conduit avec l’urbaniste Claire Schorter.

Jacqueline Osty fait partie d’une génération de l’école de paysage de Versailles marquée par la figure de Michel Corajoud. Elle fait preuve d’un fort engagement dans l’enseignement et la transmission de son savoir-faire à l’école du paysage de Blois.

Le jury a salué la poésie de son œuvre, source d’émerveillement pour les usagers. Elle démontre que l’écologie est l’occasion de développer un art urbain porteur d’une poétique de la nature qui peut mettre en scène en pleine ville le spectacle des saisons.

Le 5ème Conseil de Défense Écologique tenu 27 juillet a affirmé l’objectif de diviser par deux le rythme de l’étalement urbain dans les dix prochaines années, pour la protection de la nature et des terres agricoles. Il est nécessaire de promouvoir et diffuser de nouveaux modèles d’aménagement qui prennent davantage en compte la place des sols naturels, forestiers et agricoles, d’innover pour transformer l’urbanisme existant et proposer une autre forme d’habitat qui offre à la fois qualité de vie, lien social et accès facile aux services et à la nature. À cet égard, l’apport de Jacqueline Osty est considérable : ses réalisations montrent de façon concrète que ces changements sont possibles et contribuent à un cadre de vie désirable.

Le jury a également salué la très haute qualité des trois nominés :

L’AUC. Fondée en 1996 par Djamel Klouche, Caroline Poulin et François Decoster, cette équipe a participé à la réflexion sur le Grand Paris en 2008. Elle s’est engagée dans la régénération des grands ensembles comme les Courtilières à Pantin, et la reconversion de friches industrielles comme Fives-Cail à Lille. Elle a également travaillé sur de nouveaux quartiers comme la Chapelle Internationale dans le XVIIIème arrondissement de Paris, et sur la transformation du quartier de la Part-Dieu à Lyon.

Laurent Davezies. Economiste urbain, enseignant et auteur de nombreux ouvrages tels que La République et ses territoires, La crise qui vient ou encore Le nouvel égoïsme territorial. Ses travaux portent sur des questions de développement régional et urbain, et l’analyse des mécanismes de redistribution inter-territoriale des revenus liés aux budgets publics et sociaux. Ils ont nourri des politiques urbaines locales, nationales et internationales.

Jean-Marc Offne. Chercheur et enseignant, il travaille notamment sur les sujets de la mobilité́, de l’action publique locale et de la gouvernance métropolitaine ou encore des procédures de planification. A la tête de l’A’urba (agence d’urbanisme Bordeaux- Aquitaine) depuis 2009, il publie en 2020 Anachronismes urbains, ouvrage qui ambitionne de briser les dogmes de la pensée urbaine qu’il considère obsolètes sur lesquels s’appuient l’urbanisme contemporain.