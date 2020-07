« Nous lançons une offre solidaire pour participer en tant que visiteur à l’édition RENT 2020 », Stéphane Scarella

Stéphane Scarella nous parle de RENT 2020, qui se tiendra les 4 et 5 novembre prochain, Porte de Versailles à Paris. Il est l’invité de « Mon Podcast Immo ».

Le salon RENT 2020, qui se tiendra les 4 et 5 novembre prochain, s’engage pour un grand rebond collectif et solidaire en soutenant les professionnels de l’immobilier. Stéphane Scarella, son directeur, nous en dit plus et nous explique comment s’organise un salon professionnel dans ce contexte particulier.

La 8ème édition se tiendra-t-elle en novembre ?

C’est une question qui concentre toutes nos énergies depuis plusieurs mois. Vous l’avez rappelé, il y a beaucoup d’événements qui ont été décalés. Ce qu’on sait, c’est qu’il y a beaucoup d’événements qui se sont repositionnés à partir du mois de septembre.

Ce qu’on sait, c’est que la jauge qui a été définie par le gouvernement de 5.000 personnes nous convient parfaitement les 4 et 5 novembre sur le Pavillon 6 parce que c’est la jauge du pavillon. Ça, c’est la bonne nouvelle. Après, on travaille sur plusieurs scénarios. On travaille sur toutes les mesures de sécurité sanitaire. Les 4 et 5 novembre c’est dans quatre mois. D’ici là, les choses évolueront et on l’espère dans le bon sens. On est aux aguets. On travaille sur des scénarios de volumes de présentiel, sur des plages horaires un peu plus longues si toutefois on était contraint en termes de volume de visiteurs dans le pavillon. Mais encore une fois, la jauge de 5.000 nous convient parfaitement. Il y a 400 exposants, il y a des allées de circulation. Donc ça nous va très bien. On a fait 9000 visiteurs l’an dernier, donc à peu près 4600 par jour, c’est parfait.

Les 4 et 5 novembre, vous donnez rendez vous aux professionnels pour un grand rebond collectif et solidaire. C’est à dire?

On a souhaité cette année, dans le contexte que tout le monde connaît, avoir une ambition collective de rebond. Je remercie pour leur confiance l’ensemble des exposants qui, d’ores et déjà, nous a fait confiance. Nous avons plus de 300 stands réservés pour cette édition. C’est super, c’est plus que l’an dernier. On est en train de travailler à ce fameux rebond collectif puisque je crois qu’il y a eu très très peu d’évènements cette année. Je crois que la communauté prop-tech, le marché de l’immobilier en général a très envie de se retrouver pour un rebon collectif de business sur cette édition de RENT. Nous, on a décidé de l’accompagner de manière solidaire.

C’est la 8ème édition. L’ADN du salon RENT, c’est quoi ?

Or, l’ADN du salon, ce sont les 3 « i ». Le premier, c’est l’innovation. C’est le label de la PropTech en Europe. Les 7 éditions précédentes ont permis d’ancrer RENT dans cet item innovation. Deuxième « i », c’est l’inspiration, parce que toutes les conférences, les ateliers, les speakers qui viennent débattre, les contributeurs font qu’on vient beaucoup sur RENT pour écouter et voir des choses que l’on n’a pas l’habitude de voir ailleurs. Le troisième « i », c’est I’international. C’est extrêmement important pour nous. Je l’ai dit, la trajectoire, l’ambition, c’est d’être le label de la PropTech en Europe. Il faut donc sortir des frontières et positionner le label à l’extérieur. On le fait cette année : on aurait dû le faire à Londres les 13 et 14 mai et bien évidemment, ça n’a pas pu se faire. C’est reporté à l’année prochaine.

Mais on le fait le 1er septembre en Suisse, à Lausanne. Rent Switzerland première édition, le 1er septembre. On emmène plus d’une vingtaine de start up dans un French PropTech Village à Lausanne. Ici, ce sont les règles sanitaires suisses qui s’imposent. Mais pour autant, on a évidemment mit en place toutes les règles de sécurité sanitaire. Donc il y aura tout ce qu’il faut pour arpenter les allées de l’Arena à Lausanne, qui est un endroit magnifique, tout neuf, pour profiter des innovations et rencontrer la PropTech.

Vous venez de lancer une offre spéciale pour les visiteurs du salon ?

C’est aussi le côté solidaire qu’on a souhaité mettre en place. On lance aujourd’hui notre billetterie. On l’a appelée Rent For You. Pourquoi? Parce que dans ce moment de rebond, on a souhaité faire en sorte que le plus grand nombre d’agents immobiliers, de promoteurs, de constructeurs de France et de Navarre, puissent venir sur RENT de manière plus facile.

On a donc décidé de les accompagner en lançant une offre exceptionnelle de ticketing avec une offre à -50% sur le pass 2 jours RENT et nous offrons le deuxième billet pour que la personne puisse venir accompagnée. C’est une très jolie offre. Cette sortie de crise ne sera pas facile. Pour autant, il faut pouvoir continuer à regarder ce qui se passe, à rencontrer ses homologues, ses partenaires, ses fournisseurs, aller s’inspirer… On souhaite que tous ces gens pour qui la rentrée sera un peu plus compliquée puissent quand même venir passer deux jours. Et puis, l’autre côté soldat, c’est qu’on a demandé aux grands acteurs de la PropTech, aux grands industriels, de nous rejoindre dans cet élan Rent For You, en diffusant auprès de leurs clients et prospects cette offre.

Enfin, on a décidé de s’associer à l’association Simon de Cyrène qui permet à des gens en situation de handicap suite à un accident de la vie, de cohabiter dans des maison communes et de faire en sorte de se reconstruire ensemble. On reversera 2 euros par billets vendus à cette association.