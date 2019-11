Stéphane Scarella : « La 7ème édition de RENT bat tous les records ! »

Conversation de Salon entre Stéphane Scarella, directeur du RENT et Andréane Meslard à l’issue de la 7ème édition de l’évènement majeur de la Proptech.

9000 participants, 400 exposants, 104 Startups…

Cette édition 2019 est, de l’avis de tous, un succès. En effet, plus de 9 000 participants ont sillonné les allées du Pavillon 6 de Paris Expo, porte de Versailles et ont rencontré, sur les 5 000m², les 400 exposants et les 104 start-ups. La 1ère journée s’est terminée avec la RENT Party qui a réuni plus de 600 personnes et a permis de récompenser deux startups. Meilleurecopro a reçu le prix de la start-up RENT et Havr celui de l’innovation.

Par ailleurs, RENT a de nouveau attiré les grands noms du secteur comme Antoine Jouteau, CEO du Groupe Le boncoin, Andreas WIELE, Président de Classifieds Media Axel Springer et PDG d’AVIV, filiale d’Axel Springer, Frédéric VERDAVAINE, Directeur Général délégué de Nexity, Bertrand Gstalder, président du Groupe SeLoger, Christine Fumagalli, présidente du réseau Orpi, Sébastien De Lafond, Président et co-fondateur de Meilleurs Agents, Seena AMIDI, CEO de Plug and Play EMEA…

Blockchain, IA, expérience client, renouveau du métier d’agent immobilier… ont été au cœur des débats. Les 40 conférences organisées sur les deux jours ont toutes fait salle comble. Preuve que ces moments de partage d’expériences sont attendus par les professionnels du secteur. Des échanges qui ont largement dépassé la Porte de Versailles puisque le #RENT2019 était pendant deux jours dans les « Top Trends » Twitter.

… et 31 Conversations de Salon au RENT 2019 !

Partenaire du Salon RENT, l’équipe de MySweetImmo et du Journal de l’Agence a installé son plateau TV des « Conversations de Salon » au cœur de l’évènement. Durant les 2 journées du RENT, nos journalistes et animateurs ont reçu les acteurs et experts de l’immobilier et de la Proptech. Vision du métier, stratégie, projet, nos invités ont pris le micro sans langue de bois dans une ambiance conviviale 100%Sweet. De même, la conférence animée par Ariane Artinian, fondatrice de MySweetimmo et rédactrice en chef du Journal de l’Agence sur la conduite du changement a fait l’objet de fructueux échanges. Olivier Alonso, président de Nestenn, Olivier Bugette, fondateur de La Boite Immo, Thierry Bénédic, dirigeant du Cabinet Bénédic, Frédéric Simon fondateur de Keymex et Frédéric Fiol, fondateur de Scorimmo ont eu le loisir d’échanger sur « Management du changement : appropriation des innovations par les négociateurs et les gestionnaires ».

Rendez-vous en novembre 2020

« Cette nouvelle édition est un véritable succès ! En rassemblant toujours plus de startups, de speakers et de participants, RENT s’impose comme le plus grand événement des innovations dédiées aux professionnels de l’immobilier en Europe. D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous début novembre 2020 pour la 8ème edition au Pavillon 6 du Parc des Expositions de Porte de Versailles ! « , déclare Stephane Scarella, Directeur de RENT.