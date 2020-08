Miami : Jennifer Lopez et Alex Rodriguez craquent pour une villa à 40 millions de dollars à Star Island

La chanteuse américaine de 51 ans, Jennifer Lopez et son fiancé, le joueur de baseball Alex Rodriguez, viennent de s’offrir une villa XXL : 3 700 mètres carrés sur Star Island. Parfait pour une famille recomposée.

3700 mètres carrés, 10 chambres et 12 salles de bain

Bien qu’ils aient dû reporter leur mariage d’un an à cause du coronavirus, le couple de fiancés continue d’officialiser sa relation en élargissant son empire immobilier. En effet, Jennifer et Alex viennent d’acheter une villa pouvant accueillir leurs deux familles : elle, a eu deux jumeaux avec son ancien époux et lui, a aussi deux enfants de sa première union.

Située sur la célèbre Star Island de Miami, la propriété ressemble davantage à un immense complexe hôtelier qu’une simple demeure. Leur nouvelle villa, d’une valeur de 40 millions de dollars, fait plus de 3 700 mètres carrés avec un parc de plus de 80 hectares.

Le bien regroupe dix chambres, douze salles de bain, un ascenseur, une cuisine équipée … Et cerise sur le gâteau, le jardin dispose d’un salon d’été, d’un ponton privé donnant sur l’océan et une grande piscine à débordement. De quoi accueillir toute la nouvelle famille paisiblement.

Le couple envisage aussi d’investir dans un franchise de baseball…

Mais le couple Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ne s’arrête pas là. Grâce à sa fortune combinée de 700 millions de dollars, il envisage d’acquérir la célèbre franchise de baseball : les Mets de New York.

«Si l’opportunité se présente, je me pencherai certainement dessus et tu pourrais même l’acheter avec moi !», déclara l’ex joueur en s’adressant au présentateur.

Le projet serait en train de se concrétiser car, selon le magazine «Variety», Jennifer et Alex ont fait appel à la holding financière JP Morgan Chase afin de lever des fonds pour réaliser ce projet, projet qui a un coût : plusieurs centaines de millions de dollars, voire plusieurs milliards. Nous saurons sûrement dans quelques semaines si ce rêve est réalité ou illusion … A suivre.