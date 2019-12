L’ancienne villa du couple emblématique Jennifer Aniston et Brad Pitt est à vendre !

Pour 44.5 millions de dollars, il vous est possible d’acquérir cette magnifique villa située dans le sud de la Californie, à Beverly Hills. Dedans, résonnent encore les échos d’un couple iconique du cinéma : Jennifer Aniston et Brad Pitt.

S’il y a un couple qui illustre parfaitement les années 2000, c’est bien le leur. Brad Pitt et Jennifer Aniston se mettent ensemble en 1998, se marient en 2000 à Malibu et se séparent en 2005. En 2001, peu de temps après leur mariage, ils ont acheté une sublime villa à Berverly Hills, dans le sud de la Californie. Nid d’amour de 1000 m2, Ridgedale Estate dispose de cinq chambres, d’une salle de bain, d’un cour de tennis, d’une salle de sport, d’une piscine et d’une salle de cinéma privée. La mise en vente de cette demeure a été révélée par le site Toptenrealestatedeals. On y apprend que la villa est à vendre pour la modique somme de 44,5 millions de dollars (environ 40 millions d’euros).

Cette villa aux cinq chambres et treize salles de bain a été achetée par le couple peu après leur mariage, en 2001 (crédit photo : Bob Walsh (TopTenRealEstate))

Sur le site Toptenrealestatedeals,on peut lire que la maison « est l’une des plus romantiques du sud de la Californie », au style normand avec vieilles pierres et toit sombre. Entourée de hautes haies et d’une forêt, le manoir, qui se situe dans un « cul de sac », a une vue imprenable sur le canyon. Sans compter tous les équipements dernier cri dont elle dispose comme les installations de la cuisine et le sol chauffant. De plus, elle est parfaite pour accueillir nombre de visiteurs. En effet, un pavillon située à part de la maison principale permet aux convives d’avoir leur intimité. Lorsque Jennifer Aniston et Brad Pitt se sont séparés en 2005 ils ont revendu la maison l’année suivante à un dirigeant de fonds spéculatif, nous explique l’annonce, qui a achevé la rénovation et les travaux en cours dans la villa.

Dans la villa, le couple a fait installer une magnifique salle de projection privée (crédit photo : Bob Walsh (TopTenRealEstate))

L’histoire ne s’arrête pas là. En 2018, Jennifer Aniston s’est séparée de Justin Theroux avec qui elle était depuis sept ans, mariés depuis deux ans et demi. De son côté, Brad Pitt n’est plus avec Angelina Jolie qui a demandé le divorce en 2016 après douze ans de vie commune et deux ans de mariage. Selon plusieurs sites d’informations people, les deux stars auraient aujourd’hui une très bonne relation. Il va mieux falloir car ils sont tous les deux nommés aux Golden Globes Awards, lui dans la catégorie Meilleur acteur pour son rôle dans le film « Once upon a time in Hollywood » et elle dans la catégorie Meilleure actrice dans une série dramatique, pour son rôle dans « The Morning show ». Reste à voir si cette soirée va faire des étincelles… ou pas.