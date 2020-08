Changer de vie, quitter Paris : La Sarthe vous fait de l’œil dans les couloirs du métro parisien

#ChoisirLaSarthe : Héléna Péan, manager de l’espace de coworking « Loircowork » elle y attire les télétravailleurs!

Héléna Péan a 30 ans et est originaire de Loir-en-Vallée, une commune rurale située dans le Sud de la Sarthe. Fille d’agriculteurs, c’est naturellement qu’elle s’est attachée aux valeurs de la campagne et à la nature. Héléna a toujours eu à cœur de valoriser les territoires ruraux et particulièrement la Sarthe. Diplômée d’un master en Management des Entreprises à l’Université du Mans et après plusieurs années d’expériences en tant que chef de projets marketing et communication et comme freelance, elle a saisi l’opportunité de manager l’espace de coworking Loircowork. Ce projet pionner, lui est apparu comme une réelle chance pour le développement et la mise en lumière de son territoire d’origine. Aujourd’hui, Manager de Loircowork, elle accompagne les professionnels dans leur transition digitale, la sensibilisation aux nouveaux médias et la découverte des nouveaux défis du management…

Loircowork est un espace de coworking initié par la Communauté de Commune Loir-Lucé-Bercé pour objectif de développer l’économie de son territoire à dominante rurale. Elle réunit 24 communes pour un total de 24 000 habitants. Implanté en Sarthe, Loircowork se situe sur la commune de Loir-en-Vallée, est équipé de la fibre optique et aménagé pour favoriser les échanges et le confort de travail. Aujourd’hui, Loircowork offre la possibilité aux chefs d’entreprise, entrepreneurs et créatifs de développer leur business, de se former pour se préparer aux enjeux de demain et de partager leurs expériences. Il s’adresse aussi aux salariés en télétravail, qui ont besoin d’accéder à leur réseau d’entreprise en toute sécurité, qui souhaitent garder du lien avec d’autres professionnels ainsi que dissocier leur vie privée et leur vie professionnelle. Pour 40€/an, vous avez accès à l’espace de coworking et pour 90€/mois vous bénéficiez d’un bureau clé en main. L’accès à l’espace est possible 7j/7, sans restriction d’horaire.