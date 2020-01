Immobilier de Luxe : Paris sera toujours Paris …

Immobilier de Luxe : Paris plus cher Londres dès 2022

En 2019, le marché de l’immobilier de luxe a continué à « surperformer » par rapport à l’immobilier plus traditionnel, continuant à jouer pleinement son rôle de valeur refuge ! Nos volumes de ventes ont progressé de 17,4% en 2019. Plus que jamais, à l’heure où le débat sur la réforme des retraites qui envoie un signal fort, la pierre est l’actif à privilégier pour sécuriser sa retraite !

Pour Coldwell Banker France & Monaco les perspectives d’évolution du marché de l’immobilier haut-de-gamme en France restent excellentes à Paris et dans les nouveaux territoires du luxe. Analyse.

Paris est redevenue la capitale mondiale de l’immobilier de luxe

La nouvelle orientation de l’économie Française et le retour de la confiance ont en tout cas permis une augmentation des profits, d’où nombreux bonus, qui viennent majoritairement se placer sur l’immobilier parisien et dans le sud de la France.

C’est un fait, l’immobilier parisien ne connaît pas la crise, porté par une forte présence de la clientèle internationale qui se positionnent sur des investissements de plus en plus importants, notamment par de nombreux américains qui constatent les potentialités du marché parisien alors que l’immobilier chez eux s’essouffle.

En revanche, la pénurie de biens à vendre à Paris va continuer et la hausse devrait se poursuivre, obligeant ainsi de nombreux investisseurs à se reporter sur les capitales régionales (Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Aix etc….) qui ont des taux de progression et de rentabilité supérieure.

Un achat moyen à Paris est de 510 000 € contre 556 000 € à Londres

A Paris, la hausse des prix est discontinue depuis 2016. 15 Mds € de ventes ont été réalisées en 2019. Aujourd’hui Paris n’a rien à envier aux autres grandes capitales. Elle continue de sur-performer et elle est redevenue la capitale mondiale de l’immobilier de luxe. Un achat moyen à Paris est aujourd’hui de 510 000 € contre 556 000 € à Londres (417 280 £). Les acheteurs internationaux cherchent toujours à y acquérir un pied à terre et Le Paris historique (4e) continue à rattraper la Rive Gauche ! Ce qu’il faut retenir de l’année 2019 ?

Les gilets jaunes n’ont pas abîmé l’image de la capitale

Une montée des prix qui se poursuit +6% annuel sur des ventes de biens comparables

13,55% des ventes dépassent désormais 1 million d’euros

80 ventes par mois au-dessus de 15 000 €/m² (+23,96%)

14 ventes par mois au-dessus de 20 000 €/m² (24,66%) (Montaigne, Triangle d’Or, Bon Marché)

Les appartements avec un grand luxe de finition, de décoration et de services sont toujours activement recherchés.

Le prix des appartements familiaux ont flambé en 2019

En 2019, le basculement a eu lieu. Désormais plus de 54,64% des appartements familiaux se vendent au-delà d’1 500 000 €. 43% de ventes se situent entre 1,5 et 2,5 millions qui est le cœur du marché de l’immobilier de prestige parisien. 11,47% des ventes se font au-dessus de 2,5 millions. Ce sont essentiellement des acheteurs internationaux. Ces marchés restent essentiellement dominés par le 16e, 7e et le 8e arrondissement.

Les nouveaux territoires du luxe en 2020… Paris sera toujours Paris mais de nouveaux territoires du luxe émergent déjà en France. La pénurie de biens à vendre à Paris va continuer et la hausse devrait se poursuivre et obliger de nombreux investisseurs à se reporter sur les capitales régionales (Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Aix etc….) qui ont des taux de progression et de rentabilité supérieure.

La Rochelle, le nouvel Arcachon

La Rochelle, à 2 heures 20 de Paris, sur l’Atlantic Riviera, en fait partie. Cette ville bénéfice de nombreux atouts :

Patrimoine historique fort

Territoire de gastronomie

Ouverture sur la mer et les îles prisées d’Oléron et île de Ré

Attractivité culturelle internationale

Ville prisée par les Anglais qui la surnomme « la ville blanche »

Evidemment, il y a peu de biens à vendre dans l’hyper centre et les quartiers historiques mais la ville offre un cadre de vie agréable, des appartements bourgeois…

Canet-en-Roussillon, le « Deauville » de l’Occitanie

Canet-en-Roussillon devient le « Deauville » de l’Occitanie, à 1 heure de Toulouse. Ses atouts ? cette station balnéaire est la plus attractive de la côte méditerranéenne occitane. Bénéficiant d’une proximité avec Barcelone et Andorre, elle profite d’un dynamisme local porté par Collioure et une exigence d’authenticité avec un arrière pays qui attire. La côte catalane française trouve l’intérêt d’une nouvelle clientèle de prestige.