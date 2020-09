Garantme lève 4 M€ d’euros et soutient désormais aussi les entreprises dans leur recherche de nouveaux locaux

Garantme lève 4 millions d’euros. Cette nouvelle levée de fonds est destinée à soutenir le développement de ses services d’assurance locative à destination des particuliers et des professionnels…

Garantme, plateforme digitale offrant aux candidats locataires une solution de caution locative, vient de boucler un tour de table de 4 millions d’euros (Série A) auprès des fonds Axeleo Capital, NewAlpha nouveaux entrants, Fonds Ambition Amorçage (F3A) du Programme d’investissements d’avenir (PIA), géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance, déjà au capital, et de leurs préteurs bancaires.

Cette nouvelle étape de financement a vocation à permettre à l’entreprise de changer d’échelle en développant tout à la fois son portefeuille et ses équipes. Lancée en 2017 par Thomas Reynaud et Émile Karam, la startup a déjà permis à plus de 15 000 candidats-locataires (pour un équivalent de plus de 150 millions d’euros de loyers annuels) d’accéder à la location en leur offrant une garantie locative permettant tout à la fois de consolider leur dossier et de sécuriser le bailleur en le protégeant contre les risques d’impayés.

Après les particuliers, les entreprises …

Grâce à ce nouveau financement de 4 millions d’euros, Garantme entend consolider son activité historique de cautionnement des candidats-locataires particuliers, mais également accélérer le développement de son offre dédiée aux professionnels, GarantmePro par le lancement de nouveaux produits d’assurance spécifiquement dédiés aux TPE et PME pour la location de leurs locaux commerciaux et/ou de leurs bureaux :

Une caution ;

Une garantie des loyers impayés.

Une levée de fonds pour accompagner la mobilité de 10 000 TPE/PME d’ici 2022

Lancé en mars 2020 par la start-up, GarantmePro est un service spécifiquement dédié aux entreprises à la recherche de nouveaux locaux. Ce système assurantiel, identique à celui opéré sur l’immobilier résidentiel, leur permet ainsi, via la plateforme numérique, d’être cautionnées de manière rapide et simple en :

Les aidant à concevoir leur dossier de location (de la prise de renseignements à la collecte de pièces justificatives) ;

Certifiant les pièces et en vérifiant la solvabilité de la société au moyen d’un algorithme unique et tridimensionnel observant les risques macroéconomiques, bilanciels et financiers de la structure ;

Et en aidant les bailleurs dans la gestion des impayés de loyers.

A travers le renforcement de cette brique spécifique, Garantme ambitionne notamment d’apporter une réponse simple et efficace aux enjeux de mobilité des entreprises confrontées à des impératifs d’avance de trésorerie importants (Garantie à première demande – GAPD) et souvent problématiques pour des petites structures qui souhaiteraient davantage la consacrer à leur développement. La start-up prévoit de garantir plus de 500 entreprises en 2020, 3 000 en 2021, pour atteindre les 10 000 sociétés cautionnées en 2022.

Devenir le leader de l’assurance dans l’immobilier locatif particulier et professionnel

La start-up, qui ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de près de 20 M€ d’ici 2022 (vs 2,2 M€ en 2019), prévoit de :

Multiplier par 4 ses effectifs, passant de 20 à 80 salariés.

Accompagner 40 000 clients (particuliers et professionnels)

Nouer un réseau de 3 000 partenaires (agences immobilières et résidences étudiantes)

La start-up prévoit également de consacrer une grande partie des fonds levés à des investissements technologiques lui permettant d’augmenter le degré d’automatisation et d’intégration de ses services avec les professionnels de l’immobilier. En effet, Garantme développe des API (Application Programming Interface) permettant à ses partenaires d’utiliser, directement depuis leurs plateformes web ou leurs logiciels métier, ses outils de dépôt et d’analyse des dossiers locatifs, et d’émission des garanties.

Un réseau solide d’agences immobilières et de résidences étudiantes

« Depuis 3 ans, nous avons développé un réseau solide de partenaires, notamment agences immobilières et résidences étudiantes, qui nous a permis de travailler en toute confiance avec les locataires comme avec les bailleurs, les accompagnant de manière simple et sereine dans le processus de location immobilière. Cette levée de fonds représente donc une nouvelle étape importante pour Garantme. Elle va nous permettre d’accélérer notre développement technologique afin de pouvoir structurer et proposer à tous nos partenaires professionnels de l’immobilier des solutions de cautionnement fluides, efficaces et intégrées ! », commente Thomas Reynaud, co-fondateur de Garantme.

« Depuis notre premier investissement en 2018, l’équipe Garantme a fait preuve d’une capacité d’exécution impressionnante laissant entrevoir un potentiel de croissance exceptionnel et les retours du marché sont extrêmement positifs. Nous sommes très heureux de renouveler notre confiance au management de Garantme et à sa stratégie, dans le cadre de ce second tour de table qui devrait permettre à la société de passer à la vitesse supérieure pour devenir un leader français de l’assurance dans l’immobilier locatif », commente Clarisse Blandin, directrice de participations au pôle Digital Venture de Bpifrance.

Un besoin: plus de flexibilité dans le résidentiel comme dans le tertiaire

« Garantme répond à un besoin de liquidité des actifs immobiliers, dans un contexte où la demande déménage de plus en plus fréquemment, ce qui nécessite plus de flexibilité dans le résidentiel comme dans le tertiaire. Les outils technologiques de Garantme facilitent l’analyse de profil des preneurs à bail, tout en levant les lourdeurs administratives du modèle traditionnel de caution et de garant, permettant ainsi aux bailleurs d’adapter leur modèle à ces changements profonds », Mathias Flattin, Directeur Associé Axeleo Capital.

« GarantMe a rapidement démontré sa capacité à moderniser et à développer des offres d’assurance locative qui répondent aux besoins des bailleurs et des locataires dans un contexte de tension du marché immobilier, tout en réduisant les inégalités et discriminations. Grâce à son excellente exécution et la construction de relations fortes avec un important réseau de partenaires professionnels de l’immobilier, nous pensons que la société est en bonne position pour devenir leader de ce marché en croissance. Cet investissement dans une société présentant une offre Insurtech inclusive et une forte croissance correspond parfaitement à la stratégie d’investissement de notre fonds VC spécialisé dans les Fintech et Insurtech », Lior Derhy, Managing Partner de NewAlpha Asset Management.