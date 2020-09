Astuce immo : Comment estimer des travaux gratuitement avec un simulateur en ligne ?

Quel acheteur, vendeur ou professionnels de l’immobilier n’a pas eu recours dans son activité aux simulateurs de prêts bancaire en ligne ? Loin de remplacer banquier et Courtiers, ses outils ont améliorer l’expérience client et favoriser le dynamisme du marché. En matière de travaux, de nouveaux outils d’estimation de travaux apparaissent sur le marché et permettent en quelques clics d’obtenir des enveloppes travaux fiables et réalistes.

Simulateur travaux, un outil au service de la transaction immobilière

Pour évaluer le coût des travaux à réaliser sur un bien, fini les rendez-vous avec des artisans qui ne viennent pas, les délais d’attentes interminables des devis… Des outils d’estimation de travaux avant achat immobilier comme celui de BATILINKS simplifient le travail des agents et mandataires immobiliers. Ils permettent de :

Évaluer la valeur d’un bien

Raisonner un vendeur quant à son prix de vente

Aider un acquéreur à se projeter

Boucler un budget emprunt pour boucler une vente…

Côté usage, ils peuvent intégrés à sa propre activité ou tout simplement préconisés aux vendeurs comme acquéreurs afin de les aider, de proposer une solution sans endosser de responsabilités.

Quels travaux peut-on estimer ? Les simulations sont-elles fiables ?

Au niveau de la méthode, chaque outil dispose de sa propre méthode. Calquer sur le modèle des estimations immobilière, l’outil d’estimation de travaux BATILINKS procède par croisement du bien et des travaux demandés avec une base de données de prix.

L’interface est simple et intuitive et ne demande aucune connaissance particulière en matière en bâtiment. Orienté projet, le simulateur permet d’estimer de nombreux travaux :

Un Projet de construction

Une rénovation globale

La réfection d’une cuisine, d’une salle de bain

Un simple rafraîchissement de pièce

La rénovation d’une installation de chauffage

La réfection d’une installation électrique…

Les prix estimés sont-ils fiables ?

Les estimations sont fiables. On retrouve aujourd’hui à peu de chose près les mêmes écarts entre une estimation de travaux et une facture de chantier qu’entre deux devis d’artisans pour des mêmes travaux. Il faut savoir que que le Btp, les prix des devis tiennent compte de critères objectifs (mise en place du chantier, prix fournitures, temps d’exécution…) que de critères plus subjectifs comme l’intérêt pour le chantier ou le taux de remplissage du carnet de commande.

Les algorithmes de calcul des travaux s’appuient sur les logiciels de devis qui sont utilisés par les artisans, les architectes…

Quelles sont les limites des estimations ?

Même s’il est possible d’estimer de nombreux travaux, les outils ne sont pas pour autant des logiciels de devis, qui demanderaient une expertise pour être utilisés.

De plus, les estimations de travaux ne remplacent pas la visite d’un professionnel sur chantier. Grâce à son expertise, il pourra inspecter la construction, conseiller techniquement sur tous les travaux à réaliser pour obtenir le résultat souhaité.

A contrario, une estimation de travaux vous donnera des repères de prix et vous permettra de comparer les devis. Vous disposerez ainsi d’une fourchette de prix pour comparaison. Cela pourra vous éviter bien des arnaques avec par exemple des montants de devis exorbitants au vue des simples travaux à réaliser.