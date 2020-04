Construction, agrandissement, travaux… : Et si vous profitiez du confinement pour faire avancer votre projet ?

Que cela soit pour une construction, une rénovation ou un agrandissement, il est tout à fait possible de réaliser les premières étapes de son projet à distance et cela sans perdre en qualité. Notre équipe de conseillers spécialisés de la start-up pleinement mobilisée dans cette période pour donner les bons conseils afin que chaque porteur de projet avance au mieux.

Rien de tel que le confinement pour prendre conscience des améliorations à apporter à votre habitat… Avec Archidvisor vous pouvez débuter votre projet sans bouger de votre canapé.

Précisez votre projet sur Archidvisor et rencontrez 3 architectes en vision-conférence

“Que cela soit pour une construction, une rénovation ou un agrandissement, il est tout à fait possible de réaliser les premières étapes de son projet à distance et cela sans perdre en qualité”, affirme Adrien Martin, co-fondateur de la start up Archidvisor. La plateforme en ligne partenaire de l’Ordre des Architectes, peut ainsi vous accompagner à distance dans vos premières réflexions sur votre projet et dans le choix des meilleurs architectes et artisans.

Après avoir renseigné en ligne les informations essentielles relatives à votre projet, vous aurez la possibilité de prendre un premier rendez-vous gratuit par visio-conférence ou téléphone avec trois architectes.

“Depuis le début du confinement, nous observons une réduction des délais dans la prise de rendez-vous entre porteurs de projet et architectes, précise Adrien Martin. Les horaires des porteurs de projets étant plus flexibles et les déplacements évités, les rendez-vous ont régulièrement lieu dans la même journée ou dès le lendemain de la sélection par le porteur de projet de ses trois architectes favoris”.

Avec l’aide de visites virtuelles en visio, de photos du bien, de vidéos et de plans (réalisés par un professionnel ou via des applications mobiles telles que MagicPlan en l’absence de plans professionnels), les architectes rencontrés font ensuite une proposition d’accompagnement et d’honoraires détaillée, permettant au porteur de projet de choisir celui qui correspond le mieux à ses souhaits et ses besoins.

Archidvisor, la conception du projet par l’architecte entièrement à distance

Une grande partie des 2 000 architectes membres d’Archidvisor propose désormais de réaliser à distance la première phase de leur mission, appelée mission de conception. Cette mission à distance, qui précède la phase de consultation des entreprises, permet :

de comprendre le mode de vie des porteurs de projet et de définir avec eux leurs besoins précis, via plusieurs entretiens en visio-conférence ou par téléphone

l’étude des réglementations en vigueur par l’architecte

d’envisager les différentes options de plans et d’aménagements possibles (généralement 2 à 3 propositions seront faites par l’architecte selon le projet)

de budgétiser le projet retenu

d’établir un calendrier des différentes phases du projet

de préparer l’ensemble de la documentation nécessaire à l’obtention des autorisations et permis liés aux futurs travaux.

Cette première phase réalisée, les dossiers d’autorisations et permis pourront être préparés à distance et déposés aux administrations dès la reprise des instructions.

… jusqu’à la consultation des entreprises

Que le projet nécessite une autorisation ou pas, l’architecte pourra dès à présent élaborer le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) permettant de mettre en concurrence les différents artisans et entreprises du bâtiment pour le chantier envisagé. Ces appels d’offres sont lancés en ligne sur le site d’Archidvisor auprès d’entreprises du réseau, recommandées par les architectes.

“Généralement une visite du site sera nécessaire aux entreprises pour bien évaluer et budgétiser les travaux à effectuer, précise Adrien Martin. Le lancement des appels d’offres en amont de la fin du confinement est donc un bon moyen de gagner un temps précieux en permettant aux entreprises sollicitées de prendre connaissance du projet à tête reposée et de planifier dès à présent une visite pendant ou après le confinement”.

Confinés, les architectes continuer leur activité grâce à Archidvisor

Archidvisor a créé des outils spécifiquement conçus par et pour les architectes leur permettant de continuer leur activité en cette période : Chat et messagerie intégrés, Prise de rendez-vous téléphonique ou en visio-conférence et rappels automatisés, Signature dématérialisée du contrat, directement sur la plateforme, Paiement sécurisé des honoraires en ligne, Centralisation des appels d’offres auprès des entreprises du bâtiment. Archidvisor simplifie le quotidien des architectes grâce à des outils sécurisés en ligne, révolutionnant les pratiques habituelles dans le secteur afin d’adapter les méthodes de travail à la situation actuelle.