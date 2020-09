Proprietes-privees.com crée sa branche Viager et forme 20 premiers conseillers pour rendre le viager plus accessible

Proprietes-Privees.com – le 4ème réseau français de mandataires immobiliers – poursuit sa montée en puissance dans tous les aspects de l’immobilier en lançant aujourd’hui, en partenariat avec Viag2e, sa première session de formation à la vente en viager, à destination de 20 conseillers expérimentés.

Une expertise de niche mais un marché en croissance

A travers ses 2 400 conseillers, Proprietes-privees.com reçoit régulièrement des demandes concernant la vente en viager, En France, 6 000 à 8 000 transactions ont été effectuées en viager en 2019, avec une croissance d’environ 5% chaque année. Une dynamique qui ne devrait pas faiblir, avec le vieillissement des baby-boomers, conjugué à un changement de mentalité : les seniors veulent de plus en plus profiter de leur patrimoine de leur vivant pour améliorer leur niveau de vie.

Mais si elle constitue une activité de niche, la vente en viager requiert une approche client fort différente et une expertise technique spécifique. C’est pourquoi le 4ème réseau français de mandataires immobiliers a souhaité en cette rentrée 2020 former ses premiers conseillers à la vente en viager, et offrir ainsi un nouveau service complémentaire à ses clients. L’objectif de Proprietes-privees.com est aussi de révolutionner ce secteur en rendant le viager plus accessible grâce à sa nouvelle expertise et sa puissance commerciale.

Une formation réservée aux conseillers les plus expérimentés

Le réseau a lancé un appel à candidatures sous la forme d’un questionnaire auprès de ses conseillers pour sélectionner – parmi les nombreux dossiers – ceux possédant déjà une expérience solide en immobilier et un attrait particulier pour le viager.

La formation – qui démarre aujourd’hui pour se terminer le 9 octobre – est composée de 5 sessions de 2h en visioconférence, puis d’une session de 2 jours en présentiel. D’autres sessions auront lieu ultérieurement pour former davantage de conseillers.

Le partenariat avec Viag2e : offrir des perspectives nationales aux clients

Pour assurer cette formation, Proprietes-privees.com a noué un partenariat avec Viag2e, une entreprise créée par des spécialistes du viager depuis plus de 10 ans. Grâce à ce partenariat, Viag2e pourra également offrir davantage de services à ses clients, en transmettant leurs requêtes aux conseillers du réseau. Grâce à son maillage national, Proprietes-privees.com décuplera la portée de leurs recherches.

Pour Franck Cesari, Directeur Général associé et fondateur de la société Viag2e : « Nous sommes ravis de contribuer à structurer et professionnaliser le marché du viager en formant les conseillers du 4ème réseau de mandataires immobiliers de France, d’autant plus que cette collaboration va nous permettre d’être immédiatement présents sur toute la France. »

« Nous sommes fiers de poursuivre la professionnalisation de nos conseillers avec des expertises de plus en plus pointues telles que la vente en viager, se félicite Michel Le Bras, Président de Proprietes-privees.com. Mais nous sommes également très fiers de leur appétence à la formation, qui a été confirmée pendant le confinement. C’est cet enthousiasme qui fait la force de notre réseau. »