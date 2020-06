Covid-19 : Proprietes-privees a « recruté » 200 conseillers immobiliers pendant le confinement

Covid-19 : "Pendant le confinement, on apprend en accéléré !», Sophie Richard, Viagimmo

Nous sommes très heureux de constater que le marché de l’immobilier est reparti très vite, après avoir été au ralenti pendant 2 mois. Les nombreuses formations que nous avons mises en place pendant le confinement ont permis à nos conseillers de continuer à progresser et de rester motivés pour être prêts à faire face à ce redémarrage très actif

Proprietes-Privees.com, le 4ème réseau français de mandataires immobiliers, annonce un recrutement en hausse de 20% et une reprise dynamique du marché de l’immobilier.

Un recrutement en hausse de 20% par rapport à avril 2019

Certes le confinement n’a pas eu que des effets positifs, loin de là, en revanche, il a mis à disposition de tous une ressource qu’ils n’avaient pas forcément : le temps. Le temps de se former, de réfléchir à une reconversion déjà envisagée, de sauter le pas.

Et puis, le télétravail a lui aussi apporté sa pierre à l’édifice des décisions et a pu être un révélateur sur une forme d’indépendance.

Dernier point non négligeable, en organisant des formations à distance en direct d’un studio audiovisuel, Proprietes-privees.com a permis à ses nouveaux conseillers de suivre une formation de qualité et encore plus accessible financièrement, puisque les participants n’avaient ni frais d’hébergement ni frais de déplacement à engager.

Tout cela mis bout à bout a permis à Proprietes-privees.com d’augmenter de 20% son recrutement de nouveaux conseillers immobiliers : plus de 200 conseillers ont rejoint le réseau pendant le confinement dont plus de 70% sont des personnes en reconversion professionnelle à la recherche de nouveaux challenges, d’une meilleure rémunération ou de plus d’indépendance.

+70% des recherches de maisons avec piscine

Depuis le 11 mai, Proprietes-privees.com a constaté une reprise très active du marché immobilier. En effet, le trafic sur son site a doublé en post-confinement par rapport au seul mois d’avril. Quant à la prise de mandat, elle est en augmentation de 20% comparé au début de l’année 2020.

Depuis le 11 mai, les clients concrétisent leurs projets immobiliers initiés juste avant ou pendant le confinement, avec une hausse de 35% du nombre de signatures de compromis de vente. L’impact sur le chiffre d’affaires ne s’est pas fait attendre puisqu’il est en augmentation de 6% depuis le début de l’année malgré les 2 mois de confinement où l’activité a été au ralenti. Être confiné a également généré de nouvelles envies chez les clients puisque les recherches de maisons avec piscine ont augmenté de 70% entre le 11 mai et le 23 juin (par rapport à la période post-confinement du 28 mars au 10 mai).

