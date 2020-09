Plan de relance : hemea lance « Ma Prim Renov’ chrono-travaux » pour vous permettre d’anticiper la prime d’Etat

Hemea (ex-Travauxlib) garantit et facilite vos travaux de rénovation

hemea lance « Ma Prim Renov’ chrono-travaux ». Ce service vous permet d’anticiper la prime d’Etat. Vous pouvez dès à présent monter votre dossier et planifier vos travaux avant la congestion attendue le 1er octobre.

A partir du 1er octobre, tous les particuliers pourront bénéficier d’une prime pour entreprendre des travaux de rénovation énergétique sans condition de revenu. Les chantiers engagés dès cet automne seront éligibles. Pour que vous puissiez, dès à présent, entamer vos démarches pour pouvoir terminer vos travaux avant l’hiver, hemea a développé le nouveau forfait : « Ma Prime Renov’ chrono-travaux ».

La promesse d’envoi de devis en moins de 48 h

Après avoir pris connaissance de la nature des travaux de rénovation à effectuer, hemea, le service d’accompagnement de A à Z pour particuliers qui facilite et sécurise les projets de rénovation et d’architecture, cofondé en 2015 par Matthieu Burin et Arnaud Kleinpeter, s’engage à envoyer des devis au juste prix aux particuliers. L’hiver étant souvent une période compliquée pour entreprendre des travaux, il est important que les particuliers puissent avoir toutes les cartes en main pour trouver un entrepreneur et/ou un architecte de confiance rapidement.

Une aide sur mesure à la constitution du dossier Ma Prime Renov’

La constitution du dossier Ma Prim Renov’ est très chronophage et peut être compliquée pour les néophytes. hemea, dont la mission est d’accompagner de A à Z les particuliers, certifié par l’ANAH, peut donc être mandataire et se charger de ce lourd dossier. Le particulier n’aura ainsi aucune démarche à entreprendre pour bénéficier de la prime².

Un démarrage des travaux en moins de 48 h après l’acceptation du devis

Après le versement du 1er acompte, hemea s’engage à commencer le chantier des travaux de rénovation énergétique dans un délai maximum de 48h.

Sous réserve de la transmission des informations complètes par le particulier pour des chantiers inférieurs à 40 000 € (sous une semaine pour les chantiers supérieurs à 100 000€ Sous réserve de fournir les informations personnelles nécessaires et en fonction des modifications gouvernementales sur la constitution.