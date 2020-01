Hemea (ex-Travauxlib) garantit et facilite vos travaux de rénovation

Vous avez acheté un bien immobilier ? Des travaux s’imposent ? Pas de panique ! Matthieu Burin et Arnaud Kleinpeter, ont fondé hemea, une plateforme qui simplifie et sécurise vos travaux. Mais au fait, comment ça marche ?

20% des chantiers ne sont jamais finis

Faciliter et sécuriser les travaux de rénovation en proposant aux clients une offre clé en main transparente et sans surprise, c’est la promesse de la plateforme Hemea (ex-Travauxlib. L’intérêt de son cofondateur, Matthieu Burin, pour les travaux remonte… aux étés qu’il passait chez ses grands-parents, dans une vieille ferme, en constante rénovation. Eté après été, il voyait le bâtiment se transformer mais a très vite pris conscience aussi de la difficulté de mener à terme un chantier. Et cette certitude-là ne l’a jamais quitté !

« Depuis la seconde guerre mondiale, on fait quasiment les travaux de la même façon : un entrepreneur fait un devis mais, en réalité, tout est un peu opaque, précise Matthieu Burin, cofondateur d’Hemea. Vous ne connaissez pas les prix, vous ne savez pas vraiment à qui vous avez affaire et, souvent, c’est la déception. Il y a un déficit énorme de confiance des particuliers à l’égard des entrepreneurs. » En cause : la qualité et les délais. Mais il faut aussi savoir que 20 % des chantiers ne sont jamais finis. Une étude de l’Ademe démontre même que 50 % des particuliers qui ont réalisé des travaux chez eux ne sont pas satisfaits ! »

Sécuriser les travaux

Fort de ce constat, Matthieu Burin et Arnaud Kleinpeter décident en 2015 de créer une plateforme de mise en relation entre particuliers et artisans du BTP qui rassure le particulier et lui apporte de la confiance. Leur crédo : répondre au besoin d’accompagnement des particuliers qui se lancent dans une rénovation en structurant leur projet, en simplifiant la démarche et en sécurisant toute la relation, notamment avec des garanties, comme celle d’AXA qui couvre les chantiers jusqu’à 500 000 €. Depuis le début de l’année Hemea et Axa France proposent un aux clients de la plateforme un accompagnement sur mesure de Protection juridique en complément des pénalités de retard prévues sur tous les contrats. Les clients hemea bénéficient ainsi d’une assistance juridique pour la parfaite livraison et la réception de chantier.

Pendant les travaux, hemea propose, selon le package choisi, des artisans, des architectes et architectes d’intérieur certifiés dont elle a vérifié la solvabilité et leurs assurances mais aussi interrogé leurs précédents clients avant leur intégration. Elle apporte également son assistance en cas de litige et sécurise les paiements, fournit l’ensemble des documents pour bénéficier des subventions et aides disponibles pour la rénovation à la fin de chaque projet.

Le Travaux planer, un chef de chantier

Le particulier, quelle que soit la formule qu’il choisit, bénéficie d’un suivi de son chantier. En formule Premium, un Travaux Planer se déplace une fois par semaine. Véritable chef de chantier dédié à son projet, à mi-chemin entre le conducteur de travaux et l’architecte mandaté pour les plans et le suivi de chantier, le Travaux Planner s’assure du respect des délais et de la bonne exécution du cahier des charges par l’artisan. L’offre “Travaux Planner” permet aux clients dont le budget du chantier est supérieur à 30 000 € bénéficient également de la présence d’un architecte d’intérieur lors du 1er rendez-vous (avant signature du devis).

Un paiement totalement sécurisé

Tous les paiements entre particuliers et artisans passent par hemea. Ce mode de fonctionnement permet de valider un calendrier des paiements tout en garantissant le bon avancement du chantier. Toutes les libérations des fonds se font via un accord bipartite entre l’entrepreneur et le consommateur. Tant que le chantier n’avance pas, les sommes sont bloquées par hemea . hemea dispose d’un mandat d’exercice de services et sécurisation de paiement pour le compte de Lemonway, accrédité auprès de l’ACPR – Banque de France.

« Il était nécessaire de rétablir la confiance entre les particuliers et les entrepreneurs du bâtiment, explique Matthieu Burin. Hemea souhaite apporter de la transparence et normaliser les relations juridiques contractuelles dans ce milieu qui manque cruellement de protection juridique. En offrant un cadre légal qui rassure les particuliers, hemea veut concourir à créer ce cercle vertueux qui multiplie le lancement de chantiers légaux et ainsi booste l’industrie du bâtiment. Tout le monde s’y retrouve.»

Déjà 1 000 chantiers avec hemea

En octobre dernier, hemea a réalisé une nouvelle levée de fonds pour assurer son développement. Soutenus par les fonds Daphni, Breega Capital et des Business Angels, qui croient en la nécessité d’innover sur ce secteur, comme Xavier Niel (Free), Michael Benabou (Vente-Privée), Frédéric Utzmann (Effy), Patrice Thiry (Prowebce), la start-up a levé plus de 5 M€. hemea a déjà assuré la livraison de près de 1000 chantiers depuis son démarrage. Avec une croissance à trois chiffres qui n’est pas prête de s’écrouler !

hemea dote les agents immobiliers d’un nouveau service pour pouvoir estimer le coût des travaux

hemea a lancé, cet automne, le 1er service vidéo d’estimation de rénovation immobilière pour permettre aux agents immobiliers de chiffrer très rapidement le montant des travaux de rénovation d’un bien de leur portefeuille. De quoi sécuriser encore les particuliers qui décident de se lancer dans l’aventure des travaux !